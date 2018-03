Parcheggi gratis per chi regala passaggi | il car pooling del futuro

Milano : al via sperimentazione - Parcheggi gratis per chi dà passaggi in auto (2) : (AdnKronos) - Secondo le linee guida definite dall'amministrazione l'uso gratuito del parcheggi o sarà consentito ai proprietari di veicoli trasporto persone con massimo nove posti compreso il conducente. Dovranno registrarsi alla piattaforma e dovranno avere almeno un passeggero per il primo anno de

Milano : al via sperimentazione - Parcheggi gratis per chi dà passaggi in auto : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Incentivare l'utilizzo condiviso dell'auto privata. Offrendo il parcheggio gratuito per tutto il giorno in aree appositamente riservate a Milano a chi mette a disposizione un passaggio sulla propria auto ad altre persone. La giunta del Comune di Milano ha approvato le l