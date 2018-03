Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 | tutti i podi e i risultati di sabato 17 marzo

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli si prende l’oro in slalom - quarti i ragazzi dello sledge hockey : L’ottava giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dieci nuovi titoli, sei nello sci di fondo, tre nello sci alpino ed uno nel wheelchair curling, oltre allo svolgimento della finale per il bronzo del torneo di sledge hockey. Già campioni olimpici nello slalom gigante e medagliati sia in supergigante che in discesa, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno disputato ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal conquistano l’oro nello slalom - quarta medaglia per la coppia azzurra : Già campioni olimpici nello slalom gigante e medagliati sia in supergigante che in discesa, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno disputato quest’oggi l’ultima loro gara alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018, quella dello slalom speciale, andando a conquistare un’altra medaglia d’oro. Secondi al termine della prima manche, gli azzurri hanno realizzato una seconda prova perfetta, mettendo pressione al leader ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Italia quarta nello sledge hockey - la Corea del Sud si prende il bronzo negli ultimi minuti : In attesa della finalissima di domani tra le due superpotenze nordamericane di Stati Uniti e Canada, il programma dei Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 prevedeva quest’oggi il match per la medaglia di bronzo tra l’Italia ed i padroni di casa della Corea del Sud. Il match si è rivelato molto equilibrato, tant’è che i primi due periodi si sono conclusi a reti inviolate, ed anche il terzo sembrava dover andare nella ...

Medagliere Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti sempre al comando - Italia dodicesima : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 11 12 7 30 2 NPA 8 8 4 20 3 Germany 6 7 2 15 4 Slovakia 6 2 1 9 5 Canada 6 1 12 19 6 France 5 7 3 15 7 Ukraine 5 5 7 17 8 Belarus 3 4 3 10 9 Netherlands 3 3 1 7 10 Switzerland 3 0 0 3 11 Japan 2 3 3 8 12 Italy 1 2 1 4 13 Norway 1 1 4 6 14 Australia 1 0 3 4 15 Finland 1 0 2 3 16 Kazakhstan 1 0 0 1 17 Great ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Jacopo Luchini e Manuel Pozzerle ai piedi del podio nello slalom dello snowboard - oro a Mike Minor : La settima giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben undici nuovi titoli, sei nel biathlon e cinque nello snowboard, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. I tre italiani in gara quest’oggi erano tutti impegnati nella stessa gara, lo slalom dello snowboard nella categoria UL (upper limbs, ovvero disabilità agli arti superiori). La ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di venerdì 16 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI venerdì 16 marzo BIATHLON 12.5 KM FEMMINILE – SITTING Andrea Eskau Oksana Masters Lidziya Hrafeyeva 15 KM MASCHILE – SITTING Martin Fleig Daniel Cnossen Colin Cameron 12.5 KM FEMMINILE – STANDING Anna Milenina Ekaterina Rumyantseva Brittany Hudak 15 KM MASCHILE – STANDING Mark Arendz Benjamin Daviet Nils-Erik Ulset 12.5 KM FEMMINILE – IPOVEDENTI Mikhalina ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di mercoledì 14 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI mercoledì 13 marzo SCI ALPINO SLALOM GIGANTE FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe Melissa Perrine / Christian Geiger SLALOM GIGANTE FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Mollie Jepsen SLALOM GIGANTE FEMMINILE – SITTING Momoka Muraoka Linda van Impelen Claudia Lösch SLALOM GIGANTE MASCHILE – ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal conquistano l’oro nello slalom gigante. I risultati di giornata : La quinta giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dodici nuovi titoli, sei nello sci alpino ed altrettanti nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Lo slalom gigante della categoria ipovedenti ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia, grazie alla coppia formata da Giacomo Bertagnolli e dalla guida ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli out in una combinata ricca di sorprese - terzo oro per Henrieta Farkašová : La quarta giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dodici nuovi titoli, sei nello sci alpino ed altrettanti nel biathlon, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo le due medaglie conquistate in discesa e supergigante, lo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, accompagnato come al solito dalla guida Fabrizio Casal, era atteso alla ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di martedì 13 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI martedì 13 marzo SCI ALPINO COMBINATA ALPINA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe Melissa Perrine / Christian Geiger COMBINATA ALPINA FEMMINILE – STANDING Mollie Jepsen Andrea Rothfuß Alana Ramsay COMBINATA ALPINA FEMMINILE – SITTING Anna-Lena Forster Anna Schaffelhuber Momoka Muraoka COMBINATA ALPINA MASCHILE – ...

