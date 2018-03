Paralimpiadi | Giacomo Bertagnolli vince il secondo oro

Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria “visually impaired” : Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria “visually impaired”, arrivando davanti alla coppia slovacca formata da Jakub Krako e Branislav Brozman e a quella russa di Valery Redkozubov e The post Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal conquistano l’oro nello slalom - quarta medaglia per la coppia azzurra : Già campioni olimpici nello slalom gigante e medagliati sia in supergigante che in discesa, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno disputato quest’oggi l’ultima loro gara alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018, quella dello slalom speciale, andando a conquistare un’altra medaglia d’oro. Secondi al termine della prima manche, gli azzurri hanno realizzato una seconda prova perfetta, mettendo pressione al leader ...

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal medaglia d'oro nello slalom gigante alle Paralimpiadi di PyeongChang : Dopo due argenti ed un bronzo, per l'Italia arriva anche la medaglia d'oro ai Giochi paralimpici di PyeongChang 2018. A Jeongseon, nello slalom gigante, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal vincono nella categoria visually impaired. Per i due sciatori trentini si tratta della terza medaglia a questi Giochi.Primi al termine della prima manche, i due Azzurri dominano anche la seconda, fermando il crono sul 1'05.39 (2'10.51 il tempo complessivo ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli out in una combinata ricca di sorprese - terzo oro per Henrieta Farkašová : La quarta giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dodici nuovi titoli, sei nello sci alpino ed altrettanti nel biathlon, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo le due medaglie conquistate in discesa e supergigante, lo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, accompagnato come al solito dalla guida Fabrizio Casal, era atteso alla ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli è ARGENTO in supergigante nella seconda giornata : La seconda giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno visto l’assegnazione di otto nuovi titoli, sei nello sci alpino e due nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo la medaglia di bronzo vinta ieri in discesa, l’azzurro Giacomo Bertagnolli ha rinnovato l’appuntamento con il podio: accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, ...

