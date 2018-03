Papa | un Paese che litiga tutti giorni non cresce | è malato

Papa Francesco in Cile e Perù/ Diretta streaming video : Vescovo Ayacucho - "Paese diviso - ma speriamo con lui" : Papa Francesco in Cile e Perù , Diretta streaming video : Santa Messa e programma di oggi 18 gennaio 2018. Ai giovani, 'senza connessione con Gesù..'.

Papa Francesco in Cile. Scontri e tensioni nel Paese : Quattrocentomila fedeli hanno preso parte alla prima messa di Papa Francesco in terra cilena. Poco prima sono scoppiati alcuni incidenti nella zona di Matta Avenue, nel centro di Santiago, dove era in programma la "marcia dei poveri" con l’intento di far vedere al pontefice la realtà sociale del Cile che il governo non vuole mostrargli, e per protestare contro le alte spese dell'organizzazione del viaggio. Erano ...