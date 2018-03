Papa | San Pio apostolo del confessionale

Il Papa e Padre Pio : «La vita cristiana è "mi dono" - non un "mi piace" sulla pagina dei santi» : Riprendendo le parole del santo, Francesco ricorda che 'è la preghiera, questa forza unita di tutte le anime buone, che muove il mondo, che rinnova le coscienze, […] che guarisce gli ammalati, ...

Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo : Papa Francesco in visita a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo per celebrerare il centenario delle stimmate di Padre Pio. 'Questo umile frate cappuccino - dice Bergoglio - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, ...

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : 'Un Paese che litiga tutti i giorni non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

