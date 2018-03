: A #SanGiovanniRotondo attese fra le 40 e le 50mila persone per #PapaFrancesco nei luoghi di #PadrePio - Vatican New… - vaticannews_it : A #SanGiovanniRotondo attese fra le 40 e le 50mila persone per #PapaFrancesco nei luoghi di #PadrePio - Vatican New… - vaticannews_it : I piccoli pazienti di Casa Sollievo della Sofferenza aspettano #PapaFrancesco - vaticannews_it : Padre #Cantalamessa nella quarta predica di #Quaresima: si deve andare alla scoperta dell’”obbedienza essenziale. E… -

- "Sono lieto di trovarmi in questo paese, dove Francesco Forgione nacque e iniziò la sua lunga e feconda vicenda umana e spirituale".CosìFrancesco a Pietrelcina, rivolgendosi ai fedeli. "Auspico che questo territorio possa trarre nuova linfa dagli insegnamenti di vita diPio in un momento non facile come quello presente, mentre la popolazione decresce progressivamente e invecchia perché molti giovani sono costretti a recarsi altrove per cercare lavoro",ha detto ildopo aver parlato della straordinaria vita del santo(Di sabato 17 marzo 2018)