Paola Maugeri | ma siamo uomini o rock star?

Paola Maugeri porta i big del rock negli Hard Rock Cafe : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Un libro che racconta aneddoti, storie e incontri con i big del Rock. Paola Maugeri parte in tour negli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia per presentare ‘Rock and resilienza come la musica insegna a stare al mondo’, libro edito Mondadori Electa e uscito lo scorso 16 gennaio.Il volume è una serie di istantanee che raccontano i 1.300 artisti incontrati e intervistati da Paola Maugeri. In questi ...

Paola Maugeri porta i big del rock negli Hard Rock Cafe : In questi ritratti emerge la forza delle leggende del Rock idolatrate e ammirate in tutto il mondo e rimaste comunque persone normali che cercano nella musica la forza per ottenere risultati ...