Palermo | Tedino colpito da un oggetto a Novara

Palermo - il vice Marchetto : 'Tedino è stato colpito alla testa da qualcosa arrivato dagli spalti' : Carlo Marchetto , vice di Bruno Tedino a Palermo , parla a Sky Sport dopo il pari rosanero a Novara: 'Nell'esultanza per il secondo gol mi sono girato e ho visto il mister che gridava. Ha sentito un forte dolore all'orecchio. Forse qualcosa è stato tirato dagli ...

In vetta vince solo l'Empoli. Malore per l'allenatore del Palermo Tedino : Giornata pazza, in serie B, con tensione alta a Novara , colpito l'allenatore del Palermo Tedino, da un oggetto arrivato dalle tribune, e a Terni: cambio sbagliato dal team manager umbro, due espulsi ...

Novara-Palermo - colpito Tedino : malore per l’allenatore rosanero : Novara-Palermo, colpito Tedino: malore per l’allenatore rosanero, si è conclusa la gara del campionato di Serie B, beffa nel finale del Palermo che ha dovuto fare i conti con la rete del 2-2, i rosanero accarezzavano la possibilità di avvicinarsi alla zona promozione. Nel frattempo si è verificato un brutto episodio, un oggetto dovrebbe avere colpito al capo l’allenatore siciliano Tedino, subito dopo il tecnico ha accusato un malore, per ...

Palermo - Tedino : 'Col Frosinone partita importante e decisiva' : Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino , allenatore del Palermo, ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Frosinone. 'E' una partita molto importante, è una gara tra squadre di alta classifica e sarà decisiva. Dobbiamo giocare con l'intelligenza e la razionalità che ci ha ...

Serie B Palermo - Tedino : «Serve la testa per battere il Frosinone» : Palermo - Il Palermo non può sbagliare. In caso di sconfitta contro il Frosinone, i rosanero scenderebbero a -9 punti dalla vetta. Così Bruno Tedino : 'Abbiamo voglia di confrontarci contro una ...

Serie B Palermo - Tedino : «Ora serve la sostanza» : Palermo - "Capisco la situazione del momento, ma dobbiamo restare concentrati sul Parma , un avversario molto forte". Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , fa così il punto della situazione in casa ...

Palermo in crisi - ko contro il 'sogno' Di Carmine : tutti in ritiro! E Tedino... : E ORA? - Come riporta Sky Sport , Bruno Tedino è stato confermato dalla dirigenza del Palermo, mentre è ancora da decidere quello che sarà il futuro del ds Lupo. 'Ritiro? Vogliamo superare insieme l'...

Panchina Palermo - arriva la decisione sul tecnico Tedino : la situazione : Panchina Palermo – Crisi Palermo. Altra sconfitta per i rosanero, la terza consecutiva nel campionato di Serie B e vetta della classifica che si allontana sempre di più. Brutta prestazione per la squadra di Tedino sul campo del Perugia, decide una rete di Di Carmine in pieno recupero. Dopo quelle contro Empoli e Foggia il Palermo si ferma nuovamente nella 26^ giornata del campionato cadetto, l’Empoli scappa e domani il Frosinone ...

Palermo - Tedino : 'Usciremo dalla crisi - le altre non avranno questo rendimento per sempre' : Bruno Tedino , tecnico del Palermo , parla a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del P e rugia: 'In un momento del genere non possiamo distrarci. Abbiamo offerto una prestazione ricca di temperamento ed energia. Il Perugia è una squadra difficile da ...

Palermo - Tedino : 'Complimenti all'Empoli - venerdì speriamo vinca il calcio' : Bruno Tedino , tecnico del Palermo , parla a Sky Sport dopo il successo sul Brescia: 'Dopo aver sentito Andreazzoli mi rendo conto perché giochino così bene. Dobbiamo fargli i complimenti per come giocano, noi proveremo a fare del nostro meglio. ...

Palermo - Tedino : 'Fuori giri a causa della sosta - lavoreremo di più' : Al termine di Spezia-Palermo , il tecnico dei rosanero Bruno Tedino ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'È stata una partita lenta da parte nostra. Stasera il campo era insidioso contro un avversario difficilissimo, sapevamo che sarebbe stato complicato e noi ci abbiamo messo del nostro. Lo ...

Serie B - Spezia e Palermo si dividono la posta. Gallo rallenta Tedino : Nella ripresa è Gilardino a smuovere la calma piatta, ma il campione del mondo trova un ottimo Pomini sulla sua strada, al minuto 64. Tedino prova a vincerla e getta nella mischia il nuovo acquisto ...

Calciomercato Palermo - Tedino : "Ci serviva uno come Moreo" : Palermo - "Siamo una buona squadra, ci confrontiamo sempre e tutta la rosa ha fatto un grandissimo lavoro. Ora manteniamo le cose positive e cerchiamo di limare quelle negative: abbiamo dimostrato di ...