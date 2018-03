Palermo | Lega | Orlando sindaco clandestini non di tutti palermitani

In Consiglio scontro su Palermo capitale cultura - Orlando : 'Polemica legata a un evento su 800...' : Approfondimenti 'Ponte Corleone, chiarezza sulla stabilità': temperatura bollente a Sala delle Lapidi 13 marzo 2018 Palermo capitale della cultura 2018 non solo motivo di orgoglio per la città, ma ...

Giornata di cortei. A Roma e Palermo in piazza l'antifascismo. A Milano Lega - FdI e i centri sociali : Tafferugli nella città lombarda tra giovani dei centri sociali e polizia, ma alla fine la Giornata con 119 manifestazioni in 30 province si chiude senza gravi violenze. Minniti: confermata la forza della democrazia italiana

Palermo - gioielliera legata - imbavagliata e rapinata : tre arresti : Hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno rubato preziosi per un valore di 25mila euro. Tre di loro, però, sono finiti in manette. Si tratta di ...

Palermo : gioielliera legata - imbavagliata e rapinata - tre arresti : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - In cinque hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno portato via preziosi per un valore di 25mila euro. Per tre di loro, però, sono scattate le manette. Si tratta di Angela Zito, 47 anni, Giuseppe De Rosalia, 21 anni

Palermo : gioielliera legata - imbavagliata e rapinata - tre arresti : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – In cinque hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno portato via preziosi per un valore di 25mila euro. Per tre di loro, però, sono scattate le manette. Si tratta di Angela Zito, 47 anni, Giuseppe De Rosalia, 21 anni, e Salvatore Bronte, tutti con precedenti penali, arrestati dalla Polizia a distanza di poche ore dal colpo messo a segno in un negozio della ...

Legale antagonisti arrestati a Palermo : "Non ci sono prove" : "I miei assistiti si professano estranei ai fatti, in linea generale quello che sosteniamo, come linea difensiva, è che non si può parlare di tentato omicidio a fronte di un soggetto che è stato ...

Palermo : legale antagonisti - nessuna prova che possa reggere accusa tentato omicidio (2) : (AdnKronos) - Sulla decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere di Codraro e Mancuso, l'avvocato Giorgio Bisagna spiega: "Abbiamo ritenuto che allo stato di avvalessero della facoltà di non rispondere perché ricordo che nel processo è l'accusa che deve provare la colpevolezza e sostenere

Legale antagonisti arrestati a Palermo : "Non ci sono prove" : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "I miei assistiti si professano estranei ai fatti, in linea generale quello che sosteniamo, come linea difensiva, è che non si può parlare di tentato omicidio a fronte di un soggetto che è stato sicuramente aggredito, ma non c'era alcun intento di uccidere, tanto più c

Palermo - il legale dei fermati per il pestaggio del leader di FN : da pm accuse da fantadiritto : L'avvocato Giorgio Bisagna: "Altro che tentato omicidio, il medico parla di soli 5 giorni di riposo"

Palermo : legale fermati pestaggio leader FN - tentato omicidio reato spropositato : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Io non ho ancora letto gli atti ma da quello che emerge finora posso certamente affermare che il capo di imputazione contestato ai miei clienti, di tentato omicidio in concorso, è davvero esagerato, direi spropositato". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giorgio Bis

Palermo - militante di Forza Nuova legato e pestato : Bloccato, legato mani e piedi e pestato da alcune persone con il volto coperto. Il responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, aggredito nella centrale via Dante, a Palermo. L'uomo ...

Palermo - un militante di Forza Nuova legato e picchiato in strada : Il responsabile provinciale palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, è stato immobilizzato e pestato a sangue da alcune persone, almeno sei, con il volto coperto da sciarpe in via Dante, a Palermo ...

Palermo - Ursino (Forza Nuova) picchiato e legato/ Video - perquisiti centri sociali anti-fascisti : Palermo, dirigente di Forza Nuova pestato, episodio accaduto in centro città: Massimo Ursino, l'esponente del partito di destra è stato legato e picchiato da quattro persone(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Dirigente di Forza Nuova legato e picchiato nel centro di Palermo | : Massimo Ursino è stato accerchiato in via Dante da 6 persone col volto coperto: secondo testimoni c’era anche una ragazza che riprendeva l’aggressione