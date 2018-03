Palermo | arriva oggi il ' Panini Tour Up 2018' | collezione Calciatori

Panchina Palermo - arriva la decisione sul tecnico Tedino : la situazione : Panchina Palermo – Crisi Palermo. Altra sconfitta per i rosanero, la terza consecutiva nel campionato di Serie B e vetta della classifica che si allontana sempre di più. Brutta prestazione per la squadra di Tedino sul campo del Perugia, decide una rete di Di Carmine in pieno recupero. Dopo quelle contro Empoli e Foggia il Palermo si ferma nuovamente nella 26^ giornata del campionato cadetto, l’Empoli scappa e domani il Frosinone ...

A Palermo arrivano le ronde rosse di Potere al Popolo : A Palermo sono arrivate le "ronde rosse". A organizzarle, provocatoriamente, la sezione locale di Potere al Popolo, che oggi sono saliti sugli autobus del capoluogo siciliano per manifestare contro le "passeggiate per la sicurezza" lanciate da Forza Nuova.I militanti della formazione politica di estrema sinistra, racconta il Giornale di Sicilia, con bandiere rosse e simboli di partito fra lo sguardo perplesso ...

Palermo : manutenzione tram e raddoppio ferroviario - arrivano stipendi per 200 lavoratori : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Eds, pagati i 200 lavoratori Eds. Fiom “Aspettiamo risposte dal tavolo con Comune, Amat e azienda per mettere fine ai ritardi nei pagamenti”. Pagate le retribuzioni, ferme da dicembre, dei 200 lavoratori metalmeccanici di Eds Infrastrutture, impegnati nella manutenzione

Rifiuti : Gentiloni arriva a Palermo e gruppo sindaci gli chiede incontro urgente : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Un gruppo di sindaci del Palermitano ha chiesto al premier Paolo Gentiloni un incontro per discutere dell’emergenza Rifiuti in cui sono piombati una 50ina di enti locali della provincia di Palermo e Trapani, dopo lo stop al conferimento dei Rifiuti nella discarica di B

Palermo - arriva un centrocampista dal PSG! : Dal Paris Saint-Germain al Palermo : come riporta Sky Sport , questo sembra il destino di Lorenzo Callegari , centrocampista classe '98 in scadenza di contratto a giugno col club transalpino. Seguito in passato da Genoa e Zenit San Pietroburgo , l'...

Calciomercato Palermo - il colpo che non ti aspetti : dal Psg arriva Callegari : Calciomercato Palermo – Il Palermo comanda la classifica di Serie B. I rosanero puntano alla promozione diretta in Serie A per tornare nel palcoscenico che la piazza merita. Tedino può sorridere per il lavoro che sta svolgendo il ds Lupo sul mercato. Dopo gli acquisti di Fiore e Moreo, il club rosanero, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è in procinto di chiudere per Lorenzo Callegari, centrocampista di proprietà ...

Il Palermo perde Rispoli per un mese - arrivato Corentin Fiore : La Spezia - Doppia seduta d'allenamento per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla gara di sabato 20 gennaio contro lo Spezia. I rosanero hanno svolto questa mattina, al ''...