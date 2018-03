Pagelle Spal-Juventus 0-0 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 29^ giornata

Spal-Juventus 0-0 : Pagelle e tabellino : Spal-Juventus, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Spal-Juventus 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/26 LaPresse ...

Pagelle/ Spal-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Spal Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A valida per la 29^ giornata. I nostri giudizi, i migliori e i peggiori allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:29:00 GMT)

Sassuolo-Spal 1-1 - ecco le Pagelle delle due squadre : Sassuolo e Spal pareggiano per 1-1 al Mapei Stadium. Nel primo tempo al sinistro di Antenucci sotto le gambe di Consigli al 27′ risponde quattro minuti dopo dal dischetto Babacar. Ai neroverdi sul finire del tempo viene assegnato un altro rigore per un tocco di mano di Grassi su cross di Babacar. Dagli 11 metri questa volta va Politano, ma Meret para e salva il risultato. Nella ripresa il Sassuolo le tenta tutte per segnare senza però ...

Pagelle Spal-Bologna 1-0 : Lazzari è un motorino - Gonzalez da 4 : 1/15 Filippo Rubin/LaPresse ...

Pagelle Crotone-Spal 2-3 : Antenucci “timbra” - Barberis assente : 1/8 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Pagelle / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti. Allan migliore in campo (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Napoli-Spal - Pagelle : Allan decisivo - Callejon e Insigne si sacrificano - Calcio : Essenziale nell'economia del gioco partenopeo. Jorginho 6,5 - Spettacolare il suo primo quarto d'ora, esce stremato negli ultimissimi minuti. Hamsik 6 - Il suo 2-0 viene vanificato da una posizione ...

Napoli-Spal - le Pagelle : Allan è il migliore - Mertens stavolta non punge : Reina 6 - Chiamato in causa in una sola occasione, si fa trovare pronto. Hysaj 6 - Ottimo primo tempo, nella ripresa si limita a non concedere spazi. Albiol 6 - La Spal crea pochi grattacapi e ...

Pagelle / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : PAGELLE Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:12:00 GMT)

Pagelle Napoli-Spal 1-0 - Allan si conferma : Pagelle Napoli-Spal – Il Napoli risponde alla Juventus e torna in vetta anche dopo la 25^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri aveva avuto la meglio del lunch match contro il Torino nel derby, adesso la squadra di Sarri ha avuto la meglio della Spal. Continua il momento importante del centrocampista Allan, autore del gol del vantaggio, il calciatore sempre più decisivo per gli schemi del tecnico ed in ...

Pagelle / Napoli-Spal : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Pagelle / Spal Milan (0-4) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : PAGELLE Spal Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:10:00 GMT)

Pagelle Spal-Milan 0-4 - Biglia in netta ripresa : Pagelle Spal-Milan 0-3 – E’ un Milan da Champions League, altro risultato utile consecutivo per la squadra di Gennaro Gattuso, l’ottavo di seguito considerando campionato e Coppa Italia, l’arrivo dell’allenatore al posto di Vincenzo Montella ha cambiato la squadra ed adesso finalmente si vedono i primi frutti dell’importante campagna acquisti estiva. Netto successo sul campo della Spal, una vittoria in ...