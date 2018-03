Padre Pizzarro-Guzzanti | “Elezione Papa? La fumata nera è per la porchetta | quella bianca

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Nuova spassosa incursione di Corrado, nei panni di monsignor Florestano, nella trasmissione Propaganda Live (La7). Intervistato dal giornalista Andrea Purgatori,esprime un suo rimpianto: “Ratzinger non lo volevo manda’ via, ma affiancarlo insieme a Bergoglio. A me piaceva la coppia, loro due insieme sono una cosa che te fa schiantare dalle risate. Sai quelle alchimie per cui appena li vedi ridi? Tipo il poliziotto buono e quello cattivo. Quello dice: ‘Perdonamo i gay‘. E quell’altro: “Sì, cor foco che li perdonamo””. Il “religioso” poi spiega perché la Chiesa è contraria al matrimonio dei preti: “Mica siamo contrari per il discorso della purezza e della castità. Lo siamo per non dare altri soldi agli avvocati. Punto. Poi per me fai come te pare. Non me ne frega niente: te vuoi ...