Oscar italiano dei videogiochi | assegnati i premi

Scandalo mondiale : La moglie del premio Oscar - sesso con il giornalista italiano. Spuntano foto compromettenti / Guarda : Alla fine l' idea di denunciare un giornalista per un fatto che non sussiste non è stata una grande idea. La moglie di Colin Firth , Livia , ha infatti ammesso di aver avuto una 'breve relazione' con ...

Minacce da Premio Oscar : Colin Firth e consorte denunciano un giornalista italiano : Rischia il processo il giornalista italiano Marco Brancaccio, accusato di stalking ai danni dell'imprenditrice Livia Giuggioli, fondatrice del marchio Eco-Age e pioniera nel settore moda eco-sostenibile, e del Premio Oscar inglese (ormai cittadino italiano) Colin Firth. Il pubblico ministero Vittorio Pilla ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio ed è in attesa dell'udienza preliminare.Il giornalista era stato denunciato dalla ...

Kobe Bryant vince l'Oscar e ringrazia la moglie in italiano : 'Ti amo con tutto il mio cuore' : In carriera ha vinto tutto, dai tanti anelli di campione NBA alla medaglia d'oro alle Olimpiadi , due volte, a Pechino e a Londra, : un anno dopo aver lasciato il basket, e all'età di 40 anni , da ...

Chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 tiene alto l’orgoglio italiano e vince per la Miglior sceneggiatura non originale : C'è un po' di Italia a Los Angeles durante questa 90ª cerimonia degli Academy Awards: Chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 ha trionfato aggiudicandosi la statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale, andata nello specifico all'autore James Ivory. Ivory, 89 anni, ha già stabilito un nuovo record: è il più anziano vincitore di un Oscar di sempre. Suo è l'adattamento del romanzo omonimo dello statunitense André Aciman, che ha dato vita ...

Kobe Bryant vince l'Oscar. L'Academy "archivia" l'accusa di stupro. E lui ringrazia la moglie in italiano : Ha sorpreso la vittoria di "Dear Basketball" agli Oscar come miglior corto d'animazione. È dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant che ne ha firmato anche la regia insieme a Glen Keane. Bryant era stato accusato di stupro nel 2003 da una cameriera dell'hotel dove alloggiava a Park City ma la vicenda si era risolta e archiviata senza arrivare in tribunale e a quanto pare è stata archiviata anche dai membri delL'Academy, molto ...

AVN Awards 2018 - gli Oscar del porno parlano italiano : Come avviene da qualche anno a questa parte, prima della cerimonia dell’Academy, negli Stati Uniti si svolgono gli Oscar del porno, la premiazione organizzata da da Adult Video News (AVN), una delle principali riviste a luci rosse. Gli AVN Awards 2018 svoltisi a Las Vegas lo scorso 27 gennaio, hanno visto il trionfo di Justice League XXX: An Axel Braun Parody, che ha vinto nelle categorie Best Director, Best Special Effects, Best Makeup, ...

Oscar 2018/ Luca Guadagnino - "Chiamami col tuo nome" : polemiche per il film "troppo poco italiano" : Attori e reagisti commentano le nomination agli OSCAR 2018, che si terranno a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Le parole di Greta Gerwig, Meryl Streep e Jordan Peele.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:43:00 GMT)

Svelate le nomination agli Oscar 2018 - qualche sorpresa e un italiano in lizza per il Miglior film : lista completa : Le nomination agli Oscar 2018 sono tra noi: annunciate nella giornata di oggi, martedì 23 gennaio, hanno portato con sé ben poche sorprese e una buona notizia per l'Italia, con Chiamami col tuo nome candidato come Miglior film insieme alle eccellenze della produzione hollywoodiana degli ultimi dodici mesi. L'opera di Luca Guadagnino guadagna infatti un posto nella rosa dei nominati al prestigioso riconoscimento, insieme a Dunkirk, Get Out, Il ...

Oscar 2018 - tutte le nomination (felici per l’italiano in gara) : Sono appena state annunciate le nomination agli Oscar 2018 ed è vero trionfo per Guillermo Del Toro e il suo La forma dell’acqua, che ne ha ricevute ben 14, la maggior parte delle quali nelle categorie principali. Solo 7 per il super-favorito Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Non male nemmeno per L’ora più buia e Lady Bird, ma soprattutto per Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino che di candidature ne ha ...