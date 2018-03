Omicidio Pescara | la madre di Alessandro | Non abbiamo sete di vendetta | aiutatemi a

ALESSANDRO NERI - Omicidio PESCARA/ "Nessuna faida familiare" - interrogatori in corso in attesa dei Ris : L' OMICIDIO di ALESSANDRO NERI al centro della puntata di Quarto Grado. Chi potrebbe aver voluto fare del male al giovane di PESCARA ? Sequestrate due auto. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Omicidio di Pescara - Alessandro era già morto quando la Cinquecento è stata trovata : L'autopsia ha rivelato che il giovane era già morto da due giorni quando la sua auto è spuntata in piazza Salotto, a Spoltore. Secondo i testimoni era lì sono da poche ore. L'ipotesi è che l'auto sia stata parcheggiata dall'assassino per depistare le indagini.Continua a leggere

L’Omicidio di Alessandro Neri - a Pescara : La storia del ragazzo di 28 anni ucciso a colpi di pistola di cui si stanno occupando diversi giornali e su cui non c'è ancora nessuna vera ipotesi concreta The post L’omicidio di Alessandro Neri, a Pescara appeared first on Il Post.