Omicidio dell' anziana a Bitonto | sette arresti nei clan pugliesi

Londra indaga sull'Omicidio di un altro esule russo. La posizione dell'Ue - e la risposa russa : 'Parleremo del tema , l'avvelenamento, al Consiglio dell'Ue' la settimana prossima, 'la questione ora non è un boicottaggio della Coppa del mondo di calcio, ma si tratta innanzitutto di chiarire', ha ...

Rio de Janeiro - Marielle Franco uccisa in un agguato/ Il tweet contro la polizia prima dell'Omicidio : Marielle Franco uccisa in un agguato a Rio de Janeiro: migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro l'efferato delitto. Le dichiarazioni di Lula e Temer.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:12:00 GMT)

“Era ancora viva…”. Omicidio Cisterna : dettagli strazianti. La terribile morte di Alessia e Martina è stato uno choc. Quello che è uscito fuori sulla più piccola delle figlie di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo fa rabbrividire : Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di Quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a ...

Brasile - l'Omicidio dell'attivista Marielle Franco : usati proiettili in dotazione alla polizia : Lo rivela una fonte citata da Globo tv. Si tratta di munizioni originali facenti parte di un lotto venduto alla polizia federale di Brasilia a fine 2006. La targa di una delle auto usate dai killer risulta clonata

Brasile - l'Omicidio dell'attivista Marielle Franco : uccisa con proiettili in dotazione alla polizia : Lo rivela una fonte citata da Globo tv. Si tratta di munizioni originali facenti parte di un lotto venduto alla polizia federale di Brasilia a fine 2006. La targa di una delle auto usate dai killer risulta clonata

La polizia britannica ha aperto un’indagine per Omicidio sulla morte dell’esule russo Nikolai Glushkov : La polizia britannica ha aperto un’indagine per omicidio sulla morte del rifugiato politico russo Nikolai Glushkov, trovato morto nella sua casa di Londra lunedì 12 marzo. La polizia ha detto di aver aperto l’indagine dopo aver ricevuto i risultati delle The post La polizia britannica ha aperto un’indagine per omicidio sulla morte dell’esule russo Nikolai Glushkov appeared first on Il Post.

Brasile - la condanna del Prc dell'Omicidio di Marielle Franco e del suo autista : "Aveva denunciato il coinvolgimento di alcuni elementi ... : Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea si unisce oggi alle tante voci che in tutto il mondo condannano questo vile omicidio, ed alle mobilitazioni organizzate in Brasile e nel mondo,...

Alessandro Neri/ Omicidio di Pescara - 28enne ucciso prima del ritrovamento della sua auto (Pomeriggio 5) : Alessandro Neri è stato ucciso da qualcuno che conosceva? Il movente economico è solo una delle piste: gli ultimi aggiornamenti a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:09:00 GMT)

“Cosa faceva ai 4 figli”. Elena Ceste : la verità dei nonni materni. ”Chi l’ha visto?” smaschera la nuova compagna di Michele Buoninconti - in carcere per l’Omicidio della moglie : Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre, torna a parlare del caso di Elena Ceste, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata solo a diversi mesi di distanza, il 18 ottobre 2014 nelle acque del Rio Mersa, nelle campagne di Asti. Nel febbraio dello scorso anno la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva confermato la condanna a 30 ...

Omicidio Pescara - forse una svolta : sequestrate due auto ai familiari della mamma di Alessandro : Potrebbe esserci una svolta nel caso del giovane ucciso a colpi di pistola e trovato morto giovedì scorso in un canale alla periferia Sud di Pescara. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro un'Audi Q5, prelevata a casa di Gaetano Lamaletto, il nonno materno di Alessandro Neri, e una Mercedes nell'azienda vitivinicola di famiglia

Pescara - Omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

Omicidio Neri - la Finanza indaga sul patrimonio : la posizione della mamma Video : È stata come un'esecuzione mafiosa. La mafia uccide così, con un colpo alla testa e uno al cuore. Gli inquirenti che stanno seguendo il caso dell'Omicidio di #Alessandro Neri, il giovane di Spoltore ucciso a Pescara nei giorni scorsi, [Video] non hanno dubbi sul definire le modalita' dell'uccisione di 'Nerino'. Intanto proseguono le indagini: la Finanza sta indagando sullo stato patrimoniale della famiglia La Finanza indaga sullo stato ...

Omicidio Neri - la Finanza indaga sul patrimonio : la posizione della mamma : È stata come un'esecuzione mafiosa. La mafia uccide così, con un colpo alla testa e uno al cuore. Gli inquirenti che stanno seguendo il caso dell'Omicidio di Alessandro Neri, il giovane di Spoltore ucciso a Pescara nei giorni scorsi, non hanno dubbi sul definire le modalità dell'uccisione di 'Nerino'. Intanto proseguono le indagini: la Finanza sta indagando sullo stato patrimoniale della famiglia La Finanza indaga sullo stato patrimoniale della ...

Aldo Moro - docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’Omicidio delle Brigate Rosse : Aldo Moro, il docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse. A dare notizia in anteprima il settimanale Chi in uscita ogni mercoledì. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dal set relative alla fiction, sullo statista Aldo Moro, interpretato da Sergio Castellitto. Il Professore – docufilm su Aldo Moro: quando andrà in onda e su che rete Il docufilm andrà in onda su Rai 1 ai ...