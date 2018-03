Omicidio a Firenze | richiesta di aiuto della comunità senegalese

Sit-in per l'Omicidio di Firenze - sputi al sindaco : Sono stati superati i momenti di tensione sul Ponte Vespucci dove era in corso un Sit-in di senegalesi per ricordare il connazionale ucciso ieri . In tanti hanno pregato per il 'fratello' Idiy Diene. ...

Firenze - Clima teso dopo l'Omicidio di un senegalese : C lima di tensione a Firenze , dove ieri un venditore ambulante senegalese, Idiy Diene , è stato ucciso da un 65enne italiano. Un gruppo di connazionali della vittima si è radunato a Ponte Vespucci , ...

L'Omicidio di Idy Diene scuote Firenze - la rabbia degli amici : "Ucciso perché nero" : Idy Diene, l'uomo ucciso ieri a Firenze, senegalese, era il nuovo compagno della vedova di una delle vittime di Piazza Dalmazia. Il 13 dicembre 2011 Diop Mor e Samb Modou vennero uccisi a Firenze dall'estremista di destra...

Morte Astori : aperta inchiesta per Omicidio colposo - giovedì i funerali a Firenze : Il provvedimento giudiziario per permettere, nella giornata di domani, l'autopsia sul corpo del giocatore. Mercoledì camera ardente a Coverciano - Mercoledì camera ardente a Coverciano per Davide ...

Firenze. Giovane arrestato - rapina e tentato Omicidio : Firenze. Giovane arrestato, rapina e tentato omicidio di una ragazza in un parco di Montelupo Fiorentino – Un 21enne è stato arrestato dalla polizia di Stato... L'articolo Firenze. Giovane arrestato, rapina e tentato omicidio su Roma Daily News.

Firenze - cadde da altalena e finì in un dirupo : due indagati per Omicidio colposo : Firenze, cadde da altalena e finì in un dirupo: due indagati per omicidio colposo Si tratta del proprietario dell’abitazione e il figlio di quest’ultimo, che sarebbe responsabile di aver montato la struttura, costruita artigianalmente Continua a leggere L'articolo Firenze, cadde da altalena e finì in un dirupo: due indagati per omicidio colposo sembra essere il primo su NewsGo.

