Olimpiadi invernali 2026 | Torino invia la lettera di interesse al Coni

Il surreale teatrino per le Olimpiadi invernali 2026 : La cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 “Le vuoi tu le Olimpiadi?”. “No io no, aspetto. E tu invece, non eri interessato?”. “Sì, prima sembrava di sì poi si sono ricordati che le abbiamo bocciate a Roma quindi no, tutto bloccato”. Quello sulle Olimpiadi invernali del 2026 somiglia a un dialogo da teatro dell’assurdo. Ci mancava solo il governatore del Veneto Luca Zaia a infilarsi nel risiko delle candidature: ...

Olimpiadi invernali 2026 - fibrillazioni M5s tra Torino e Milano. Ma per il Cio la candidatura dell’Italia è solo un piano B : A Torino la maggioranza M5s di Chiara Appendino è in fibrillazione per delle Olimpiadi che sicuramente avranno come unica candidata italiana Milano (in Piemonte si disputerebbero al massimo un paio di discipline minori), e forse non si faranno mai in Italia. Nonostante la determinazione (per i suoi detrattori, quasi un’ossessione) di Giovanni Malagò di riportare i Giochi nel nostro Paese, non siamo noi i favoriti per l’edizione invernale del ...

Olimpiadi invernali Torino - resta la spaccatura nel M5s. Appendino prende tempo : rinviata lettera al Cio : Sulle Olimpiadi invernali del 2026 Chiara Appendino prende tempo. La firma della lettera con la manifestazione di interesse da mandare al Cio non verrà inviata oggi, come aveva annunciato lunedì sul Blog delle Stelle. Pratica rinviata a data da destinarsi, in attesa di placare i malumori all’interno della sua maggioranza M5s in Consiglio comunale. Intanto alla Città metropolitana, l’organo locale che raggruppa i sindaci e consigli dei comuni ...

Olimpiadi invernali 2026 - dopo Torino si spacca anche il fronte Dolomiti : La Provincia di Bolzano dice no alla proposta avanzata dal governatore Veneto Luca Zaia per una candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali del 2026. "Allo stato attuale sono impossibili Giochi ad impatto zero", ha commentato il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Kompatscher ha rivolto un appello al Comitato olimpico internazionale "di rivedere i criteri per i Giochi olimpici, altrimenti non si troveranno ...

La sindaca Chiara Appendino vorrebbe presentare una "manifestazione di interesse" ma un pezzo del suo partito non la pensa come lei, e oggi l'ha scaricata in consiglio comunale

Olimpiadi invernali 2026 : Milano - Torino o Dolomiti? Il silenzio di Malagò in attesa di un governo e di un premier con cui parlare : Che sia Torino (come vorrebbe mezzo Piemonte, e persino Beppe Grillo stando alle sue ultime parole che però non hanno risolto i dubbi interni al M5s locale) oppure Milano (il piano del Coni), entrambe o nessuna, presto bisognerà mostrare le carte di questa confusa partita a poker che sta diventando la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. E al tavolo finale saranno seduti Giovanni Malagò e il capo del prossimo governo. ...

Olimpiadi : Zaia - per Giochi Invernali 2026 candidatura Dolomiti Unesco : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - “I primi contatti con i colleghi Presidenti delle Province Autonome di Bolzano e Trento, Kompatcher e Rossi, ci sono già stati: per le Olimpiadi Invernali del 2026 proporremo una candidatura Dolomitica coordinata tra Veneto, Bolzano e Trento”. L’annuncio lo ha dato il

Olimpiadi invernali 2026 - quattro motivi per cui sono contrario alla ricandidatura di Torino : Di recente, in risposta a un precedente messaggio, e riconfermando che avrei votato M5S, ho raccomandato al vicesindaco di Torino, Guido Montanari, di astenersi – come giunta – dal candidare Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Mi auguro ancora che Torino non si candidi, invece pare stia capitando proprio questo, che, tra l’altro costituirebbe anche un esempio di convergenza fra il Movimento e la Lega. Infatti, forse il maggior ...

Olimpiadi invernali 2026 : l’Italia può organizzarle? Il sogno è vivo tra Milano e Torino. Le possibili avversarie : L’Italia può davvero ospitare le Olimpiadi Invernali nel 2026? Questo è quello che molti nostri connazionali si stanno chiedendo dopo la sorprendente apertura del Movimento Cinque Stelle a una possibile organizzazione dei Giochi a Torino. Le parole di Beppe Grillo hanno acceso una piccola speranza dopo il rifiuto di Roma 2024 che ancora oggi fa molto rumore. L’assegnazione verrà effettuata il 10 settembre 2019 a Milano: sarà proprio ...

Olimpiadi invernali 2026 a Torino - svolta di Grillo : «Sì alla candidatura - è una grande opportunità» : Forte segnale di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle piemontese. Il garante M5S appoggia la sindaca di Torino Chiara Appendino sul sì alla manifestazione d'interesse per le Olimpiadi...

Olimpiadi invernali 2026 - Beppe Grillo dice sì per Torino : “Saranno sostenibili e a zero debito” : Beppe Grillo ha detto sì. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è intervenuto ieri sera a un’assemblea degli attivisti e degli eletti di Torino per discutere sulla manifestazione di interesse della Città per le Olimpiadi invernali 2026, tema su cui ci sono forti divisioni interne che hanno frenato l’azione della sindaca Chiara Appendino. Grillo ha affermato che questa sarebbe per la Città l’occasione per imporre un nuovo modello di Giochi olimpici ...

Per il fondatore del Movimento le Olimpiadi 2026 sarebbero "una grande occasione da cogliere in maniera positiva, con entusiasmo per Torino. Ma nel Pd arrivano i primi mal di pancia, si parla di improvvisa "giravolta" da parte dei pentastellati: "Perché a Roma le Olimpiadi sarebbero state uno spreco di denaro pubblico mentre a Torino sarebbero un'opportunità da non perdere?".

Olimpiadi invernali 2026 a Torino - la città vuole il bis. E persino Grillo cambia idea : “grande occasione per la città e per il Movimento” : Sostenibili, a basso impatto ambientale e costo di realizzazione, ad alto tasso di riutilizzo e rilancio delle infrastrutture esistenti a cui si aggiunge una grande riconversione delle opere nel post olimpico. Sono i punti qualificanti dello studio di pre fattibilità illustrato dalla Camera di commercio per la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, a vent’anni di distanza da Torino 2006. “Secondo i nostri ...