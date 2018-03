Nuovo governo | la tentazione di Di Maio | guidare la Camera

Pensioni - Landini : riforma Fornero da rivedere - attese novità dal Nuovo governo Video : Mentre continua il confronto tra le forze politiche per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e per la composizione del nuovo governo, prosegue senza sosta anche il dibattito politico sulla riforma #Pensioni, visto che è tra i temi in primo piano nell’agenda politica del dopo voto anche in considerazione delle affinita' tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini a proposito di abolizione vitalizi e legge ...

Nuovo governo : comunque vada - la partita è già vinta. Dal Movimento 5 stelle : di Dafni Ruscetta Non vorrei trovarmi nei panni del Capo dello Stato in questa delicatissima fase della Repubblica. Mi domando, come molti miei connazionali, se Sergio Mattarella sarà in grado di sbloccare una situazione così confusa, quasi quanto una complicata partita a scacchi. D’altro canto la partita pare già vinta, in partenza, dal M5S. Non è un’esibizione di parzialità la mia, né un’affermazione entusiastica, ma semplicemente ...

Euro-scettico e sovranista? Il Nuovo governo avrà il solito grande problema : ... tutte le economie europee sono caratterizzate da stabilità istituzionale e continuità sul piano dei programmi e delle visioni da attuare sul rapporto tra interesse nazionale e resto del mondo. L'...

Governo - il neodeputato leghista Tonelli : “Elezioni bis? Io tra 3 mesi non mi presento di Nuovo dalla gente a chiedere il voto” : Gianni Tonelli, ex numero uno del Sindacato Autonomo Polizia e neo deputato della Lega, intercettato nei pressi della Camera dei Deputati, afferma che la sua priorità parlamentare sarà “la sicurezza del Paese”. Tonelli si cimenta con il rebus delle alleanze che dovranno portare alla formazione del Governo. Pd o Movimento 5 Stelle? “Come scegliere tra un calcio o un pugno. Per la mia esperienza nel mio settore tra Pd o 5 Stelle ...

Nato - fiduciosa impegno del Nuovo governo italiano : ... in quanto costituisce una "violazione delle norme e accordi internazionali" che è "inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato", ha detto Stoltenberg. "L'approccio della Nato" nei confronti ...

Orlando : governo finisce quando si insedia Nuovo governo : Roma – Orlando: governo cessa funzioni quando si insedia quello nuovo Roma – Intervenuto all’interno del programma un ‘Giorno da pecora’ su Radio 1, il... L'articolo Orlando: governo finisce quando si insedia nuovo governo proviene da Roma Daily News.

FS Italiane - Mazzoncini : Per quotazione aspettiamo Nuovo Governo : Teleborsa, - La quotazioni in Borsa delle Ferrovie dello Stato dovrà attendere il nuovo Governo . "aspettiamo nuovo Governo e vediamo, è un tema che richiede aspetti normativi e non credo adesso ci ...

Camere - Salvini chiama Di Maio/ Governo M5s-Lega : legge elettorale e Nuovo voto. Grillini “a noi Montecitorio” : Camere e nomine, Salvini chiama Di Maio: primo contatto e possibile piano. Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini, "a noi spetta Montecitorio"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Nuovo governo - il centrodestra si sdoppia : Salvini apre ai grillni, Berlusconi al Pd. Strategie opposte, ma siamo ancora alla pre-tattica. Sarà una crisi lunga Salvini: "governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma Berlusconi lo gela Nuovo governo, ...

Tajani : "No a pressioni su Italia per Nuovo governo" : Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani invita a non 'esagerare' con le pressioni sull'Italia affinché formi un governo, poiché dopotutto, spiega a margine dei lavori della plenaria a ...

Di Maio 'Nuovo esecutivo Più veloci che in Germania. Su presidenti delle Camere non si gioca la partita del governo' : Vogliamo 'uno Stato che, sul modello dei paesi più liberali, quando una persona viene licenziata, la prenda per mano e la porti a un reinserimento nel mondo del lavoro. Nessuno potrà starsene sul ...

Germania : il Nuovo governo ha giurato : ... in quota Spd, ministro delle Finanze; Horst Seehofer in quota Csu, ministro degli Interni e della Patria; Heiko Maas, Spd, ministro degli Esteri; Peter Altmaier, Cdu, ministro dell'Economia e dell'...

Germania : il Nuovo governo ha giurato : ... in quota Spd, ministro delle Finanze; Horst Seehofer in quota Csu, ministro degli Interni e della Patria; Heiko Maas, Spd, ministro degli Esteri; Peter Altmaier, Cdu, ministro dell'Economia e dell'...

Migranti : Ue - Nuovo governo Italia continui collaborare : "Per la politica migratoria Ue contiamo molto sul ruolo dell'Italia , perché non è un piccolo stato membro e i suoi cittadini sono tra i più europeisti", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del ...