Nuova tegola per Matteo Renzi False fatture | indagati i genitori Da 130mila e da 10mila

Elezioni 2018 - Nuova tegola su M5S. "In Puglia candidato condannato". Ma lui : "Io pulito" : Antonio Tasso, secondo quanto riporta Il Foglio.it, sarebbe stato condannato in primo grado nel 2007 per violazione di diritto d'autore, per una vicenda di cd contraffatti. Lui, però, nega

Nuova tegola per i Cinque Stelle : c'è un altro candidato indagato : Un'altra tegola per il Movimento Cinque Stelle: Salvatore Caiata, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio, nonché capolista in Basilicata, sarebbe indagato a Siena per riciclaggio.Caiata, 46 anni, sarebbe coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di capitali attraverso alcune aziende e conti correnti anche esteri. verifiche affidate alla Guardia di Finanza si concentrano in particolare sul passaggio di ...