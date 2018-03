Nuova tabella di marcia per Destiny 2 | rinvii e uscita aggiornamenti fino a maggio

optimaitalia

(Di sabato 17 marzo 2018) Bungie ha pubblicato unadiper2 e a prendere la parola è il game director Christopher Barrett: "In meno di due settimane, l'aggiornamento 1.1.4 sarà disponibile all'installazione per apportare dei miglioramenti a2. Durante l'ultima fase dello sviluppo, i nostri team hanno scoperto un problema che influenza i modificatori degli assalti eroici. Per risolvere il problema ci vorrà più tempo, dunque dobbiamo posticipare i modificatori degli assalti eroici all'aggiornamento 1.2.0. Noi sfrutteremo questo tempo per aggiungere più varietà a questa funzionalità". Insomma c'è stato un rinvio.A partire dal 27 marzo, la playlist settimanale del Crogiolo in2 diverrà disponibile per tutti. Questa playlist conterrà Rissa, Pandemonio e lo Stendardo di Ferro 6 vs 6. Ecco un calendario per quando queste modalità saranno disponibili: 27 marzo: ...