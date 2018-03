Nottingham | 18enne romana picchiata da un gruppo di bulle | morta dopo tre settimane di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Unadi origini egiziane è, in Inghilterra,tredi coma a causa dei calci e dei pugni subiti da una baby gang di ragazze. Mariam Moustafa si trovava su un autobus in compagnia di un amico quando, il 20 febbraio scorso, è statada 8-10 coetanee. L’aggressione è stata ripresa in un video diffuso in rete, in cui si vedono un amico e anche l’autista del bus tentare invano di difendere Mariam dalle. Proprio quel giorno aveva saputo di essere stata ammessa alla facoltà di Ingegneria. Portata in ospedale, è stata dimessaqualche ora, nonostante dicesse di stare molto male. La mattinale sue condizioni sono precipitate ed è andata in coma. Lel’avevano presa di mira da tempo: già nell’agosto scorso infatti, Mariam aveva subito un’episodio simile mentre si trovava in un parco assieme alla ...