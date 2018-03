Notizie del giorno | ex spia russa e politica italiana

Ultime Notizie Roma del 17-03-2018 ore 09 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 17-03-2018 ore 09:00 proviene da Roma Daily News.

La sintonia nel centro destra e la conferenza di Parigi. Le Notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Merkel e Macron si sono incontrati a Parigi. In conferenza stampa congiunta la cancelliera e il presidente hanno detto che il voto in Italia ha scosso l'Europa. All'ordine del giorno anche ...