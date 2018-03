“Non sei più mio padre” di Eva Cantarella | nessuna cultura si è generata da se stessa

“Non ti sei regolata!”. Uomini e Donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di baciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

“Put*** - sei morta”. Samantha De Grenet choc - brutte minacce. La bella showgirl ha “parlato troppo” facendo infuriare migliaia di persone. “Non si doveva permettere…”. Ha esagerato? : “La IV sett.dell’#isola inizia con una puntata che mette un 1 sul cannagate, ma tranquilli a parlarne ci penseranno tutti gli altri programmi. La Marcuzzi mostra un video dove Monte spiega xché ha scelto di non essere in trasmissione e poi manda un messaggio dolce a Paola che rimane abbastanza freddina quando un Bossari sognante le riferisce le parole di Francy. I concorrenti sembrano pronti per una sfilata di moda: trucchi, coroncine, ...

“Non puoi farlo - non sei Simona Ventura!”. Isola - bufera su Alessia Marcuzzi. I fan più affezionati non ci hanno visto più quando la conduttrice ‘l’ha fatto’ in diretta. E sui social si scatena il caos : “Affronto!” : Tante sorprese anche nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Che comincia con un nuovo, si fa per dire, capitolo sul ‘canna gate’. “Ho sentito delle cose abbastanza pesanti – dice in apertura Alessia – e non posso dire chi è per una questione di privacy. Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e ...

Polemica tra i cantanti dopo la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi - Einar e Irama contro Zic : “Non sei coerente” : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi è partita questa settimana lunedì 12 febbraio, dopo lo stand by di sabato 10 febbraio. Le squadre del Ferro e del Fuoco si sono sfidate ancora una volta nelle prove di canto e ballo e valutati dalle rispettive commissioni. Il giudizio su Matteo dei Black Soul Trio resta ancora in sospeso, dopo la richiesta di doppia eliminazione dei professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. La prima prova ...

“È morta nel giorno degli innamorati”. Lo straziante addio di Sara alla nipotina. Dopo la morte della mamma Stefania - se ne è andata la ‘bambina di pietra’ : “Non sei una guerriera amore mio - tu sei il mio eroe” : Beatrice non ce l’ha fatta. La ‘bambina di pietra’, come era conosciuta la piccola, è morta ieri all’età di 8 anni. Bea se ne è andata sei mesi Dopo sua mamma Stefania Fiorentino, morta lo scorso agosto per un cancro al cervello. Sin dalla nascita, la bambina era affetta da una malattia rara, una patologia sconosciuta, che oggi ancora non ha un nome e che le rendeva rigide le articolazioni. “Beatrice questa ...

Macerata - Sallusti vs Vauro : “Non mi fai parlare - sei un fascista”. La Russa : “Non fargli i complimenti” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) dopo l’intervento del vignettista Vauro sull’attentato avvenuto a Macerata per mano di Luca Traini. Il deputato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, insorge: “Chi ha appena parlato è lo stesso che gridava: ‘Uccidere un fascista non è reato’. Si vergogni”. “Non l’ho mai detto” – ribatte Vauro – “Andrà in tribunale e dirà dove ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Sergio Parisse : “Non siamo disposti a fare regali. Dobbiamo rischiare contro gli inglesi” : “Dobbiamo essere competitivi e tenere in difficoltà e sotto pressione chiunque. Non è facile ma è stimolante. Sappiamo che domani con l’Inghilterra, che giustamente vedono tutti come favorita, sarà per noi una partita bella da giocare: non vogliamo regalare nulla in campo. Con il massimo rispetto vogliamo cominciare bene questo Sei Nazioni, perché farlo ti dà fiducia per affrontare le prossime partite con uno spirito diverso“. ...

Elena Santarelli in tv - commenti sui social : “Sei una cattiva madre”. Lei risponde : “Non sono in diretta - vergognatevi” : Qualche settimana fa aveva deciso di raccontare la malattia di suo figlio. Un momento difficile, drammatico, per lei e per la sua famiglia. Ieri sera Elena Santarelli è apparsa in tv nel programma Stasera tutto è possibile e i commentatori si sono subito scatenati accusandola di “lavorare invece di pensare al figlio malato“. Accuse pesanti, tanto che Elena stessa ha deciso di rispondere con una Instagram Story: “Non sono in ...