Noemi fa una rivelazione su Biondo e Valentina ad Amici 17

Noemi Montanaro / Video - "Sono una mamma particolare - super rock e super glam" (Mamma che #Riccanza) : Noemi Montanaro, giovane mamma impegnata nel campo artistico e proprietaria di un brand di borse di lusso, è la mamma artista del format in onda su MTV.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Ermal Meta contro Noemi e Cattelan/ La replica : "Se mi inviti cantiamo una canzone originale al 70%" : Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:08:00 GMT)

Polemica tra Noemi ed Ermal Meta - lei lancia una frecciatina in tv e lui sbotta su Twitter : Sappiamo bene che Ermal Meta ha le dita veloci e la lingua tagliente quando c'è da criticare via Twitter e di certo il cantante di origini albanesi non le manda a dire: l'ultima ad averlo fatto ...

Dall'eleganza di Caccamo - Eterno - al trap di Sfera Ebbasta - Rockstar - alla voce di Noemi - La luna - : ... 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con ben 7 tracce nell'ambita Global Chart , classifica planetaria del servizio di streaming dove ...

Noemi/ Un portafortuna speciale (Che tempo che fa) : Dopo aver portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 “Non smettere mai di cercarmi” Noemi ha pubblicato un nuovo album e oggi sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 23:26:00 GMT)

Noemi/ Il nuovo album La luna e i luoghi comuni con Cattelan (Che tempo che fa) : Dopo aver portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 “Non smettere mai di cercarmi” NOEMI ha pubblicato un nuovo album e oggi sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:58:00 GMT)

“L’ho sepolta viva. E diceva queste cose”. Noemi Durini - spunta il dettaglio choc. Una fine ancora più orribile : mesi dopo la scomparsa della 15enne del Salento - ecco emergere la verità sui suoi ultimi minuti di vita : Un dettaglio terribile, inquietante, che getta una luce ancora più sinistra sulla morte di Noemi Durini, la giovane di 15 anni di Specchia, in provincia di Lecce, avvenuta all’alba dello scorso 3 settembre. A ucciderla il fidanzato L.M. di Alessano, che ha da poco compiuto 18 anni. “L.M. conferma che Noemi fosse caduta. E, nuovamente, dichiara che mentre poneva le pietre sopra alla ragazza, lei dicesse: Che c… stai ...

Noemi a Sanremo2018 : «Non smetto mai di cercami perchè sono una persona che si annoia facilmente» : “Non smetto mai di cercami perchè sono una persona che si annoia facilmente. La ricerca vera è quella di essere coerente, in questo disco la coerenza è data dal voler raccontare cose semplici, amore per le cose ruvide, semplici, reali, grande amore per la realtà.” Con queste parole Noemi ha presentato in sala stampa Lucio Dalla oggi pomeriggio “La Luna” il nuovo progetto discografico che arriva a due anni di distanza dall’ultimo ...

'Io e Matteo a Sanremo come una coppia normale : io tifo Noemi - lui non ha ascoltato nemmeno una canzone' : Stasera all'Ariston, per trascorrere una serata lontana dalla tv , lei, e dalla politica , lui, . Isoardi non nasconde le sue preferenze canore. E Salvini?

"Io e Matteo a Sanremo come una coppia normale : io tifo Noemi - lui non ha ascoltato nemmeno una canzone" : Elisa e Matteo stasera a Sanremo, come una coppia normale. "Sono due giorni che non riusciamo nemmeno a sentirci", dice la Isoardi intervistata da Renato Franco sulle pagine del Corriere della Sera. Salvini non potrà essere inquadrato, per par condicio, ma la coppia sarà in prima fila perché - sostiene la conduttrice - "Sanremo è come la Santa Messa, bisogna anche andare a seguirlo dal vivo".Una vita di coppia ...

Sanremo 2018 - Noemi canta con una scollatura vertiginosa e Pierfrancesco Favino si copre : La rossa Noemi, per la terza serata del Festival di Sanremo, sfoggia un abito nero lungo con una scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno. Nella serata dei duetti canterà con lei Paola Turci "così aumenteremo il numero delle donne al festival", sottolinea Noemi, in riferimento alle sole quattro presenze femminili in gara tra i big.

Noemi/ Video - Non smettere mai di cercarmi : nessuna conferma ufficiale - ci sarebbero testimoni (Sanremo 2018) : Noemi si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non smettere mai di cercarmi". La cantante tornerà sul palco durante la terza serata della kermesse.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:18:00 GMT)

Noemi/ Video - Non smettere mai di cercarmi : in arrivo una denuncia per lei? (Sanremo 2018) : NOEMI si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non smettere mai di cercarmi". La cantante tornerà sul palco durante la terza serata della kermesse.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:23:00 GMT)

Noemi punta 'La Luna' e va a Sanremo con tanta voglia di leggerezza : La Luna è il nuovo disco di Noemi, in uscita il 9 febbraio, in cui è contenuto Non smettere mai di cercarmi , il brano che porterà sul palco dell'Ariston.