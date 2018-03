Nikko e Tyler | sempre insieme | dall’incidente alle Paralimpiadi

vanityfair

(Di sabato 17 marzo 2018) È una fredda notte di gennaio del 2007 e le strade di Berthoud, in Colorado, sono ricoperte di neve.Landeros eCarron, all’epoca diciassettenni, hanno lasciato da poco il ballo scolastico e, da buoni amici, stanno rientrandoa casa in auto. Ad un certo punto però una gomma finisce a terra così i due sono costretti ad uscire al gelo per cercare una soluzione: scendono al buio e decidono di cambiarla ma, proprio mentre stanno cercando gli attrezzi nel bagagliaio della loro vettura, ne sopraggiunge un’altra che li prende in pieno da dietro. LEGGI ANCHEAi prossimi Mondiali tifiamo italia con le «stampelle azzurre» «L’ultimo ricordo che ho di quella sera sono io che chiedo a mia madre quale scarpe avrei dovuto indossare per la festa», ha rivelato Carron alla BBC. «Poi non ricordo altro, nemmeno di aver lasciato casa». Svenne sul colpo e si risvegliò poco più tardi, ...