Nicolas uccide l' assassino di Mariana Dos Caras | anticipazioni future Il Segreto

(Di sabato 17 marzo 2018)l'di(Dos)! Sarà un evento inevitabile. La morte della moglie sarà un dolore con cui il fotografo imparerà a convivere e ci riuscirà solo grazie a Juanita, sua figlia, e a quegli amici che non lo tradiranno mai: Emilia e Alfonso, dopo aver pensato che era stato lui l'omicida di, cambieranno idea e non lo abbandoneranno mai più. Nemmeno quando finirà in carcere. Purtroppo sarà impossibile pertrattenersi dinanzi all'aguzzino della sua amata e, stando alledel, commetterà un'azione che rimpiangerà di averla fatta non appena l'avrà commessa: lasciandosi sopraffare dalla rabbia, non è riuscito a pensare al futuro di Juanita, che adesso crescerà senza un padre né una madre.L'dimuore per mano di. Questo succederà dopo che il fotografo riceverà una chiamata che lo lascerà interdetto: ...