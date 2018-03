Nibali da fantascienza | vittoria da leggenda!

cicloweb

: RT @Cicloweb_it: #MSR @vincenzonibali da fantascienza, vittoria da leggenda! - Colpo da maestro di Vincenzo: attacca sul #Poggio, difende p… - alessandro_972 : RT @Cicloweb_it: #MSR @vincenzonibali da fantascienza, vittoria da leggenda! - Colpo da maestro di Vincenzo: attacca sul #Poggio, difende p… - Cicloweb_it : #MSR @vincenzonibali da fantascienza, vittoria da leggenda! - Colpo da maestro di Vincenzo: attacca sul #Poggio, di… -

(Di sabato 17 marzo 2018) ... forse la rivalità troppo accesa tra i Sagan e i Kwiatkowski, che tirano indietro la gamba, forse quell'uomo in meno per team , 7 invece degli 8 del passato, , che in qualcosa nell'economia di una ...