New York | gli studenti italiani all' Onu diplomatici per un giorno con Ancelotti e Lorenzo

Lincoln - L'Aviator ritorna come concept a New York : Con un tweet della filiale canadese, la Lincoln ha ufficializzato il debutto al Salone di New York della Aviator concept. Per il momento il teaser si limita a mostrare il logo del modello, ma entro la fine del mese saremo in grado di scoprire tutti i dettagli. Torna la Suv full-size, anche in versione elettrificata. Basandoci sulle informazioni a oggi note, L'Aviator potrebbe anticipare il modello chiamato a sostituire nel corso del 2019 ...

Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization - dice il New York Times : Robert Mueller, il procuratore speciale che sta indagando sui presunti legami tra il comitato elettorale del presidente americano Donald Trump e il governo russo, ha ordinato alla Trump Organization di consegnare dei documenti relativi al caso, ha scritto il New The post Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization, dice il New York Times appeared first on Il Post.

NBA 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

'Il mio ultimo anno a New York' - se un interrogativo sul web cambia la vita : la storia di Anna e Marco : ...si cela il racconto della vita e del dramma di una coppia italiana alle prese con il sogno americano e con uno speciale modo di affrontare il dolore con la gratitudine senza irrigidirsi al mondo. 'Il ...

Il Teatro Massimo di Palermo in prima pagina sul New York Times : 'Simbolo anti-mafia' : La didascalia parla di un Teatro sempre alla ricerca di modi per ampliare la sua offerta di spettacoli . Ed il biglietto da visita del lungo articolo che compare a pagina 3, firmato dal giornalista ...

Beautiful - anticipazioni americane : Sally accetta di andare a New York con Thomas ma… : Come già anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sally Spectra è protagonista di una rapida riconciliazione con Thomas Forrester, tornato a Los Angeles per chiederle perdono e rivelarle l’inganno subito da parte di Bill e Caroline Spencer. Nelle puntate italiane, la vicenda inizierà già nelle prossime settimane e avrà conseguenze nei mesi a venire, a partire dalla decisione di Thomas di lasciare Sally per telefono, ...

Viterbo - inneggiava a terrorista di New York : arrestato su segnalazione Fbi : Il giovane, un 24enne italiano di origine lettone, aveva armi e materiale per la fabbricazione di ordigni artigianali

Subaru Forester - La nuova serie debutta al Salone di New York : La Subaru ha diffuso il primo teaser della nuova Forester, confermandone così il debutto al Salone di New York. La quinta generazione della crossover giapponese compie un passo importante adottando la struttura modulare Subaru Global Platform, che permetterà di aumentare le dimensioni senza penalizzare la massa totale, offrendo un maggiore comfort.nuova piattaforma, nuovo design. Il teaser mostra soltanto il gruppo ottico posteriore, ma è ...

Usa - moglie sindaco New York medita di entrare in politica : New York, 13 mar. , askanews, La moglie del sindaco di New York City sta valutando una sua discesa in campo. Chirlane McCray, l'afroamericana sposata con il democratico Bill de Blasio, ha dichiarato: '...

Toyota RAV4 - La prima immagine in attesa del Salone di New York : Con la pubblicazione del primo teaser, la Toyota ha confermato il debutto della nuova RAV4 in anteprima mondiale al Salone di New York. L'immagine mostra la fiancata della Suv, senza però fornire indizi precisi sul nuovo design: il cofano con bordo curvo e l'inclinazione del lunotto fanno pensare a un taglio più dinamico, in linea con i nuovi dettami del marchio, ma non è possibile per ora trarre altre informazioni. Non è escluso che alcuni ...

Molestie - il Metropolitan di New York licenzia James Levine : Molestie, il Metropolitan di New York licenzia James Levine Il direttore d’orchestra era stato sospeso dal teatro a dicembre dopo le prime rivelazioni fatte dal “New York Times” Continua a leggere L'articolo Molestie, il Metropolitan di New York licenzia James Levine proviene da NewsGo.

Il Metropolitan Opera House di New York ha licenziato il famoso direttore d’orchestra James Levine - accusato di molestie : Il Metropolitan Opera House di New York (MET), la più grande organizzazione di musica classica degli Stati Uniti e una delle più importanti del mondo, ha licenziato il famoso direttore d’orchestra James Levine, accusato di molestie da tre persone. Levine, che The post Il Metropolitan Opera House di New York ha licenziato il famoso direttore d’orchestra James Levine, accusato di molestie appeared first on Il Post.