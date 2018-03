Nessuna donna videoludica è come Lara Croft - editoriale

Paralimpiadi di PyeongChang 2018 al via - Nessuna donna tra gli azzurri : Il 9 marzo iniziano le Paralimpiadi di PyeongChang 2018, la delegazione è composta da 26 atleti azzurri, e stupisce il fatto che fra di loro non ci sia nemmeno una donna: osservando i risultati ottenuti un mese fa dai “colleghi” normodotati, notiamo che molte delle medaglie dell’Italia sono state ottenute per merito delle donne. Dal 9 al 18 marzo, i nostri 26 atleti saranno impegnati nel para hockey, nello snowboard, nello sci nordico e alpino. ...

Tragedia a Messina - donna morta dopo endoscopia : il Policlinico - 'Nessuna criticità' : prosegue la nota Il personale ha agito secondo scienza e coscienza '. ' Al momento non e' possibile stabilire un nesso causale tra l'indagine eseguita ed il decesso, sara' il riscontro autoptico, a ...

Halsey si scaglia contro un festival musicale americano colpevole di non avere (quasi) Nessuna donna in lineup : Halsey, oltre a essere una cantante di successo, è anche un modello di riferimento per tantissime ragazze in tutto il mondo. Bella, forte e sempre pronta a metterci la faccia in difesa dei suoi ideali. [arc id=”2d6718be-8e6d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Tra le battaglie che più stanno a cuore a Halsey c’è sicuramente quella che ha come scopo l’ottene eguali diritti per le donne, anche nella musica. A tal proposito, la ...

Golden Globe - Natalie Portman protesta : Nessuna donna fra i registi : I Golden Globe 2018 sono senza dubbio stati segnati dalle proteste femminili. Le attrici hanno infatti denunciato il machilismo intrinseco nello star system, a seguito degli scandali sulle molestie negli ultimi mesi ad Hollywood.Oltre al red carpet, dove le protagoniste hanno manifestato contro le molestie sessuali vestendosi di nero, è stata Natalie Portman la regina di un momento che ha diviso il pubblico in sala e i social network. ...

