Nba | Oklahoma inguaia i Clippers

Nba 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

Nba - Oklahoma City-San Antonio 104-94 - Spurs a rischio playoff : la cronaca - San Antonio parte malissimo e nel primo quarto incappa in turnover in serie che fanno infuriare coach Popovich. I Thunder a livello offensivo vanno a corrente alternata ma con i punti di ...

Nba 2018 : Russell Westbrook trascina Oklahoma al successo contro San Antonio : Cinque partite nella notte Nba, quando manca un solo mese al termine della stagione regolare 2017-2018. L’11 aprile, infatti, si chiuderà la prima parte di stagione e saranno decretate in maniera definitiva le griglie dei playoff: in questo periodo, per diverse squadre è essenziale fare una vera e propria volata per provare a migliorare la propria situazione di classifica e garantirsi accoppiamenti più favorevoli in vista della post ...

Nba 2018 : Lebron James spaziale! Cavaliers ok a Oklahoma. James Harden mata i Wolves - prosegue la marcia vincente dei Raptors : Lebron James è l’uomo copertina della notte NBA. Serve una prestazione sublime del fuoriclasse nativo di Akron per consentire ai Cleveland Cavaliers di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e lanciare nuovamente il guanto di sfida alle avversarie. I Cavs, infatti, espugnano la Chesapeake Energy Arena, superando 112-120 gli Oklahoma City Thunder e difendendo il terzo posto ad Est in una delle fasi più delicate della ...

Nba - Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 110-92 - Portland Trail Blazers-Utah Jazz 96-115 : Grandi prestazioni di Paul George , 33 punti, e Oladipo , 30, nelle vittorie di Thunder e Pacers. Non si fermano più i Jazz: Mitchell ne mette 27 e arriva la nona vittoria consecutiva! Oklahoma City ...

Nba - sprint tra Boston e Toronto a east - ko Oklahoma : È diventato un testa a testa fra Boston e Toronto la guida della eastern Conference in Nba. La capolista ha vinto a fatica, ai supplementari, contro i Wizards per 110-104, confermando un periodo così ...

Nba - Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 105-125 : Più la sfida è difficile, più l'avversario è importante, più Oklahoma City si esalta. Le squadre da playoff, quelle costruite per andare lontano, sono così. I Thunder lo hanno dimostrato ancora una ...

Nba : Oklahoma regola Washington - Denver supera New York : Oklahoma City-Washington 121-112 Dopo i problemi di inizio stagione Oklahoma City sembra aver ingranato la marcia giusta. I Thunder continuano a fare progressi a livello offensivo e trovano contro i ...

Nba - Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 124-148 : Continuano i problemi per Cleveland che produce un'altra prestazione disastrosa a livello difensivo e si fa dominare da Oklahoma City. I Thunder, guidati da un super Paul George, vincono 148-124 e ...

Nba - Oklahoma City-Portland 106-117. Ed è sorpasso in classifica : Dopo aver superato, pur privi di Damien Lillard, gli Spurs al fotofinish domenica, i Blazers si ripetono a Oklahoma City e sempre con il loro fenomeno ai box producono una signora prestazione contro i ...

Nba 2018 : Miami ferma Toronto allo scadere - Portland supera Oklahoma : Solo quattro partite nella notte Nba valide per la stagione regolare 2017-2018. Il match più interessante è andato in scena all’Air Canada Center di Toronto, dove i Raptors hanno ospitato i Miami Heat: le due squadre hanno dato vita ad una sfida avvincente, che si è risolta solo nel finale. Dopo un inizio equilibrato, Miami ha provato un allungo nel secondo quarto. Toronto, al momento seconda in classifica ad Est, ha faticato a reagire, ...