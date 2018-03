Nazionale Under 18 | 20 convocati per amichevole con Olanda

Nazionale : ecco i convocati dell’Under 21 : Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell’Under 21 Alberico Evani per le amichevoli con Norvegia (22 marzo a Perugia) e Serbia (27 marzo a Novi Sad). Prima convocazione per l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21. Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese); Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca ...

La Azzurra Under20 vola alla Finale Nazionale : Il gioco di squadra e la testa sulle spalle hanno dato i loro frutti! Finale Nazionale! Nell'ultima partita della fase ad orologio le ragazze Under20 targate Azzurra sono entrate in campo concentrate ...

Torneo InterNazionale "Roma Caput Mundi" : ecco tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND - InfoOggi.it : Per la prima volta tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Dilettanti e sulla pagina Facebook, dove gli utenti ...

Nazionale Under 21 : Evani prende il posto di Di Biagio : Chicco Evani, ex giocatore del Milan, è stato promosso nel ruolo di selezionatore della Nazionale Under 21 dopo che Gigi Di Biagio ha preso l’incarico della prima squadra. L’annuncio è stato dato oggi dal sito ufficiale della Figc che rivela come Evani sarà in panchina nelle due gare già programmate dell’Under 21 contro Norvegia (a Perugia) e Serbia (Novi Sad) in programma rispettivamente giovedì 22 e martedì 27 marzo. Dunque ...

DI BIAGIO NUOVO CT ITALIA / Allenatore della Nazionale ad interim : conserva anche l'Under 21 : Di BIAGIO NUOVO Ct ITALIA: il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:35:00 GMT)