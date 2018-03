Napoli | vigilante ucciso | fermati 3 minori

Napoli - il vigilante ucciso in metropolitana - arrestati tre minori che confessano : Hanno confessato e hanno raccontato di aver brutalmente ucciso la guardia giurata Francesco Della Corte nel tentativo di rapinargli la pistola di ordinanza (che però non è stata portata...

Napoli - vigilante ucciso : fermo 3 minori : 7.13 La Polizia di Stato di Napoli , coordinata dalla Procura dei minori , ha eseguito il fermo di 3 minorenni ritenuti responsabili della brutale aggressione, avvenuta lo scorso 3 marzo, alla guardia giurata Francesco Della Corte, morto l'altra notte per le lesioni riportate. I 3 fermati, tutti incensurati, sono 2 16enni e un 17enne. Sono stati reclusi nell'Istituto di rieducazione di Nisida. Devono rispondere di tentata rapina e omicidio ...

Morto il vigilante aggredito in metro - il cordoglio del Comune di Napoli : Il vicesindaco di Napoli , Raffaele Del Giudice, si sta recando al Policlinico per portare il cordoglio del sindaco de Magistris e dell'amministrazione ai familiari del vigilante Francesco Della Corte, ...

Napoli - vigilante aggredito : grave in Rianimazione al Cardarelli : Napoli, vigilante aggredito: grave in Rianimazione al Cardarelli L'uomo è stato colpito alla testa da ignoti mentre era in servizio nel piazzale della stazione di Piscinola della linea 1 dellametropolitana