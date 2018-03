Napoli | presi gli assassini del vigilante aggredito alla Metro di Piscinola | sono tutti

Universiadi - il presidente Fisu : 'Se via alle gare Napoli ce la farà' : 'Siamo alla stretta finale. Se tutti lavorano e vengono bandite le gare Napoli ce la farà di sicuro'. Lo ha detto all'Ansa Marc Vandenplas, direttore della Fisu per l'Universiade 2019 di Napoli. ...

Giorgio Napolitano - torna presidente : presiederà la prima seduta del Senato : Da presidente emerito a presidente del Senato . Da venerdì 23 marzo per qualcuno ricomincerà l'incubo di Giorgio Napolitano . A quasi 93 anni , li compierà a giugno, e più anziano di Palazzo Madama, ...

Neve a Napoli - riapre aeroporto e caos trasporti/ Maltempo ultime notizie : treni ko - ripresi bus e metro : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos: stop ai mezzi pesanti, intanto De Magistris attacca la Protezione Civile(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Dalla Spagna : 'Napoli - ripresi i contatti con Leno' : ROMA - Si muove il Napoli , per non trovarsi scoperto in un ruolo fondamentale come il portiere a fine stagione. Pepe Reina difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e il ...

Inchiesta Napoli - presidente Sma Campania annuncia dimissioni : Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell'ambiente, ha annunciato che si dimetterà dall'incarico. Iacolare è coinvolto nell'Inchiesta della ...

Napoli - rifiuti e corruzione : si dimette il presidente della Sma Campania : L a decisione del responsabile della società regionale per l’ambiente dopo la video-inchiesta di Fanpage

Furti in auto alla stazione di servizio a Castrocielo : presi due malviventi residenti a Napoli : Razziavano nelle auto all'interno della stazione di servizio Casilina Ovest a Castrocielo sull'autostrada Roma Napoli. Ad arrestare il 65enne calabrese e il 69enne campano, entrambi residenti a Napoli,...

Napoli - M5S sotto alla Regione con il video di Fanpage : “Il presidente De Luca si dimetta” : Un centinaio di persone sta partecipando al flash mob promosso dal Movimento 5 Stelle davanti al palazzo della Regione Campania, a Napoli, per chiedere le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Il secondogenito del presidente della giunta regionale, Roberto De Luca, è coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di tangenti ai politici per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Con smartphone e tablet, tutti si sono ...

L'allarme del presidente della Corte dei Conti : 'Occorre una legge speciale per Napoli' : 'Occorre una legge speciale per Napoli che non ha la possibilità, neanche con la migliore gestione possibile, di uscire da tutto il debito pregresso' ha detto il presidente della Corte dei Conti della ...

Napoli - gioielliere uccide rapinatore : presi tre componenti della banda - uno è ferito : Nel corso della notte, nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord sulla tentata rapina ai danni della gioielleria Corcione a Frattamaggiore avvenuta sabato 10 ...

Napoli - De Laurentiis/ Auriemma : "Il Presidente ha fatto tutto per Politano - nessun ritardo ma..." : De Laurentiis: “Deluso da Verdi, per Politano ero pronto a buttare i soldi”. Le parole del Presidente del Napoli ai microfoni di Premium, che svela i vari retroscena di gennaio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:16:00 GMT)

'Morirai facilmente se hai un infarto al centro storico di Napoli' : frase choc su Fb del presidente della Seconda Municipalità : 'Morirai facilmente se ti prende un infarto al centro storico'. La frase choc è di Francesco Chirico, presidente della 2a Municipalità, che ha fatto girare sui social la lettera dove denuncia la ...

Napoli - Cantone ferma l'Asi : 'Nullo l'incarico del presidente Romano' : Il documento è datato 30 gennaio. L'Anac scrive al responsabile della corruzione e trasparenza del Consorzio Asi della provincia di Napoli: 'L'inconferibilità dell'incarico all'attuale presidente ...

Baby gang - 15enne pestato a Napoli : presi minorenni : Roma, 31 gennaio 2018 - Svolta nelle indagini per l'aggressione e il ferimento del 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli , e operato d'urgenza per ...