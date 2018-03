Napoli | ospedale Monaldi | bimbi ricoverati con adulti | specialisti trasferiti Storia di

Choc a Napoli - è morta in ospedale la guardia giurata aggredita nella stazione della metropolitana : Non ce l'ha fatta Franco della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, giunto in...

Choc a Napoli - è morta in ospedale la guardia giurata aggredita nella stazione della metropolitana : Non ce l'ha fatta Franco della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, giunto in condizioni ...

Napoli - sparatoria nella notte : pregiudicato muore in ospedale : Gli hanno sparato in strada poco prima di mezzanotte, dinamica e movente ancora da ricostruire. I poliziotti del commissariato Ponticelli indagano sull'omicidio di Salvatore d'Orsi, 29 anni, ferito ...

Napoli - sparatoria nella notte : pregiudicato muore in ospedale : Gli hanno sparato in strada poco prima di mezzanotte, dinamica e movente ancora da ricostruire. I poliziotti del commissariato Ponticelli indagano sull'omicidio di Salvatore d'Orsi, 29 anni,...

[La storia] L'oncologo dell'ospedale di Napoli che per il suo cancro corre a Milano. "Al Sud poca esperienza - troppi rischi" : E' un medico. Un oncologo, per la precisione. Lavora in uno degli ospedali più importanti di Napoli, e di tutto il Sud, specializzato proprio nella cura dei tumori. Ma ora che il cancro ha colpito lui ...

Napoli - scontro tra auto e bus : ragazza 21enne grave in ospedale : Una 21 enne, originaria di Pollena Trocchia, è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli per i gravi traumi riportati nello scontro con un autobus. L'incidente è avvenuto alle 9.30 di questa ...

Napoli - l'ospedale San Paolo resta senza anestesisti : sospesi operazioni chirurgiche e interventi programmati : Stop a operazioni chirurgiche ed interventi programmati per i pazienti dell' ospedale San Paolo. Da questa mattina, nel presidio di Fuorigrotta, sono state sospese le attività di day surgery, day ...

Napoli - sacchetti di rifiuti contro De Luca all'inaugurazione del reparto dell'ospedale : Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie, interrompendo ...

Napoli - mamma e figlia investiti a Secondigliano : corsa in ospedale : Un incidente d'auto, questa mattina, in via Roma verso Scampia ha coinvolto due pedoni che sono rimasti feriti. Erano le 8 circa quando una signora con la figlia 14enne sono state investite da un'...

Napoli - pubblicità con scene di sesso davanti all’ospedale pediatrico : Un enorme cartellone pubblicitario con un'immagine provocatoria in cui un uomo e una donna mimano un atto sessuale. A creare scalpore a Napoli è la pubblicità di un brand di abbigliamento locale che campeggia in tutta la città. Ma non è solo la foto troppo esplicita ad indignare le persone.Uno di questi cartelloni, infatti, è stato posizionato all'esterno dell'ospedale oncologico pediatrico Santobono, ferendo così la sensibilità ...

Infermiera aggredita in ospedale Napoli : ANSA, - Napoli, 9 FEB - Un'Infermiera in servizio nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli è stata aggredita dalla parente di una piccola paziente. Lo ha denunciato alla direzione sanitaria dell'...

Napoli - richiedente asilo politico manda due poliziotti in ospedale : I poliziotti del commissariato di Vicaria Mercato hanno arrestato Able Lowe, senegalese di 24 anni, responsabile dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel percorrere con la ...

Napoli - 19enne finisce in ospedale : 'Sono caduto' - ma il taglio sembra una coltellata : Ha detto di essere caduto in strada e di essersi ferito, ma la sua versione resta da verificare: il taglio che aveva sul fianco era compatibile con una coltellata. Sono in corso indagini dei ...

Napoli - de Magistris in ospedale da Gaetano : «Sta bene» : «Gaetano sta bene», è il commento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris all'uscita dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove la fascia tricolore ha incontrato il...