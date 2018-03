Napoli | guardia giurata bastonata a morte | fermati 3 minorenni

Napoli - guardia giurata bastonata a morte : arrestati 3 minorenni - : La polizia ha identificato i responsabili dell'aggressione alla stazione della metropolitana di Piscinola il 3 marzo scorso. Il 51enne è deceduto dopo due settimane di agonia. I ragazzi hanno ...

Choc a Napoli - è morta in ospedale la guardia giurata aggredita nella stazione della metropolitana : Non ce l'ha fatta Franco della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, giunto in...

Napoli choc - guardia giurata colpita con una spranga di ferro alla stazione metro : è grave : Una guardia giurata è in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli, dove è stato trasferito con urgenza dall'ambulanza che lo ha prelevato alla stazione metropolitana di Piscinola. L'uomo, 51 anni, è ...

