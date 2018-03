MotoGp - Qatar : pole Zarco - Marquez e Petrucci in prima fila. Rossi dietro

MotoGp Qatar - Zarco : «Ho trovato subito il feeling giusto con la moto» : LOSAIL - Johann Zarco della Tech 3 non può che essere felice dopo aver conquistato la pole della prima gara della stagione. Il francese nelle qualifiche ha preceduto di 0.202 secondi Marc Marquez. ' ...

MotoGp Qatar - Petrucci : «Sono felice ma sembrava il Far West» : LOSAIL - 'Un bel casino'. Danilo Petrucci racconta così le qualifiche in Qatar, che hanno consegnato a Zarco la prima pole del Mondiale 2018. 'Nella prima run c'era tanta gente e non volevo tirare ...

MotoGp Qatar - Petrucci : «La polvere? Era pericoloso» : LOSAIL - Comincia alla grande Danilo Petrucci con la sua Ducati Pramac e conquista subito la prima fila in Qatar, subito dietro a Zarco e Marquez. Il pilota italiano ha definito le quilifiche nella ...

MotoGp - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Pole position di un super Zarco - Marquez secondo - Dovizioso quinto. Valentino Rossi chiude ottavo : Le prime qualifiche del Mondiale 2018 di MotoGP, sul tracciato di Losail (Qatar), sorridono al francese della Yamaha Tech3 Johann Zarco (1’53″680), autore del nuovo primato della pista sul giro secco. Dimostrazione di forza incredibile che avvalora ancora di più la tesi che anche il transalpino potrà essere della partita per la vittoria del GP di domani. In seconda posizione un ottimo Marc Marquez che, su un circuito mai troppo ...

MotoGp - in Qatar la prima pole di stagione alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco : Zarco in pole, Marquez secondo. Solo quinto Dovizioso, dopo avere dominato le libere. Ottavo Valentino Rossi. Le prime qualifiche della MotoGp restituiscono molte carte coperte e qualche certezza. Marquez è sempre lì, protagonista confermato. Le Ducati vanno forte. Le Yamaha soffrono. A parte quella non ufficiale di Zarco che si piazza in testa con il record del circuito, mentre dietro Rossi e Vinales arrancano e rimediano 7 decimi e un secondo ...

