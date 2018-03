MotoGP | GP Qatar 2018 | orari diretta qualifiche oggi | sabato 17 marzo su Sky | TV8 e info

MotoGP Qatar : le qualifiche e la pole LIVE : Doppietta di Andrea Dovizioso nel primo giorno dei test a Losail, dove domenica scatta la prima gara della stagione alle 17 , in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, canale 208, . Adesso sarà il sabato a dirci se DesmoDovi sarà in grande di fare il bis conquistando la pole. Le Libere 3 di MotoGP scattano alle 12:30, con le qualifiche fissate alle ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : qualifiche (sabato 17 marzo). Tutti gli aggiornamenti e la classifica in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si preannuncia una sfida appassionante. Andrea Dovizioso ha fatto vedere ieri, nel corso dei primi turni di libere, di avere un gran passo per il time-attack e la gara. Quest’oggi si aspetta di affinare le sue armi e centrare il bersaglio grosso. Non sarà però cosa facile. Marc Marquez ...

MotoGP oggi (sabato 17 marzo) - GP Qatar 2018 : qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Sabato 17 marzo sarà tempo di qualifiche del GP del Qatar 2018, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il time-attack di quest’oggi si preannuncia particolarmente equilibrato. Nella classe regina i pretendenti sono diversi: Andrea Dovizioso è stato il più performante ieri nelle libere mentre le Honda si sono un po’ nascoste. Costrette ad inseguire le Yamaha ma Valentino Rossi ha fatto vedere un bel passo gara. Ci sarà da ...

MotoGP - Gp Qatar Day 1 : Morbidelli - 'Non sono riuscito a trovare il giusto feeling' : Il debutto in un weekend ufficiale non è andato esattamente secondo le aspettative, ma il campione del mondo in carica della classe Moto2 è fiducioso. La sfortuna ha rallentato i piani di lavoro del ...

MotoGP - Gp Qatar Day 1 : Lorenzo - 'Mi è mancato il giro esplosivo' : Il passo gara del penta-campione del mondo è buono, quello che è mancato, come dice lo stesso spagnolo, è stato il giro esplosivo, che invece è riuscito ai due compagni di marca Andrea Dovizioso e ...

MotoGP - Gp Qatar Day 1 : Dovizioso - 'Sono contento del mio feeling con la GP18' : La prestazione del vice campione del mondo in carica ha lasciato tutti un po' stupiti. I test, si sa, erano andati bene, ma il #04 ci aveva abituato a partire con molta più calma nelle prime sessioni.

MotoGP - Gp Qatar Day 1 : Marquez - 'I piloti davanti a noi sembrano avere qualcosa in più' : MotoGP Gp Qatar Honda Repsol Day 1 Il campione del mondo in carica, Marc Marquez , ha chiuso la prima giornata di libere sul circuito di Losail con il sesto tempo nella classifica combinata. Il pilota del team Honda non nasconde un velo di ...

MotoGP Qatar 2018 - Dovizioso scatenato nelle libere di Losail : Andrea Dovizioso si prende prime e seconde prove libere. Il forlivese della Ducati si conferma il più veloce chiudendo davanti a tutti nella giornata di libere del Gran Premio del Qatar, primo ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Valentino Rossi : “Il passo non è male - ma il problema è sempre all’anteriore” : Valentino Rossi non butta via la prima giornata di prove libere del GP del Qatar. Il Dottore ha chiuso la FP2 in nona posizione ma il risultato va letto diversamente, come da lui stesso ammesso. “Al pomeriggio ho girato con gomma usata“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Il passo non è affatto male. Ho fatto un buon tempo, siamo in sette, otto in pochi decimi“. La M1 continua a litigare con la gomma davanti. ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Soddisfatto della moto - ci manca ancora qualcosa in ottica gara” : Due sessioni di prove libere ed altrettanti migliori tempi per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può che essere soddisfatto di questo suo venerdì del Gran Premio del Qatar della motoGP, e lo conferma anche nelle interviste di rito al termine della giornata. “Sono andato molto bene, ci siamo, ma su questo non avevo dubbi – spiega ai microfoni di Sky Sport – Adesso però si inizia a lavorare sui dettagli dato che ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...