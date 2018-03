MotoGP | GP Qatar 2018 – Johann Zarco in pole position | “Sono sorpreso e contento Gli

MotoGP Qatar - Rossi : «Sarà una gara molto dura» : LOSAIL - Valentino Rossi non è andato oltre l'ottava posizione nelle qualifiche del GP del Qatar: ' Il tempo non è male perchè è simile a quello fatto nei test. Speravo di essere in seconda fila ma ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Bella qualifica - fatico su questa pista. Per la gara? Occhio a Dovizioso” : Marc Marquez scatterà in seconda posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di MotoGP. Il Campione del Mondo partirà alle spalle di Johann Zarco e si è dichiarato particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche delle prospettive sulla gara: “Occhio a Dovizioso. questa è una delle piste dove fatico di più, insieme alla Malesia, ma ho fatto comunque una bella qualifica. La gara ...

MotoGP Qatar - Marquez : «Per me questa pista è molto difficile» : LOSAIL - Il campione del mondo Marc Marquez partirà da secondo nella prima gara della stagione sul circuito del Qatar. E' stato preceduto dal francese della Tech 3 Johann Zarco: ' È vero, quella del Qatar è una delle piste ...

MotoGP Qatar - Zarco : «Ho trovato subito il feeling giusto con la moto» : LOSAIL - Johann Zarco della Tech 3 non può che essere felice dopo aver conquistato la pole della prima gara della stagione. Il francese nelle qualifiche ha preceduto di 0.202 secondi Marc Marquez. ' ...

MotoGP Qatar - Petrucci : «Sono felice ma sembrava il Far West» : LOSAIL - 'Un bel casino'. Danilo Petrucci racconta così le qualifiche in Qatar, che hanno consegnato a Zarco la prima pole del Mondiale 2018. 'Nella prima run c'era tanta gente e non volevo tirare ...

MotoGP Qatar - Petrucci : «La polvere? Era pericoloso» : LOSAIL - Comincia alla grande Danilo Petrucci con la sua Ducati Pramac e conquista subito la prima fila in Qatar, subito dietro a Zarco e Marquez. Il pilota italiano ha definito le quilifiche nella ...

