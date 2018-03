MotoGp | Dovizioso comanda le libere

MotoGp - Gp Qatar Day 1 : Dovizioso - 'Sono contento del mio feeling con la GP18' : La prestazione del vice campione del mondo in carica ha lasciato tutti un po' stupiti. I test, si sa, erano andati bene, ma il #04 ci aveva abituato a partire con molta più calma nelle prime sessioni.

MotoGp Qatar 2018 - Dovizioso scatenato nelle libere di Losail : Andrea Dovizioso si prende prime e seconde prove libere. Il forlivese della Ducati si conferma il più veloce chiudendo davanti a tutti nella giornata di libere del Gran Premio del Qatar, primo ...

MotoGp - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Soddisfatto della moto - ci manca ancora qualcosa in ottica gara” : Due sessioni di prove libere ed altrettanti migliori tempi per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può che essere soddisfatto di questo suo venerdì del Gran Premio del Qatar della motoGP, e lo conferma anche nelle interviste di rito al termine della giornata. “Sono andato molto bene, ci siamo, ma su questo non avevo dubbi – spiega ai microfoni di Sky Sport – Adesso però si inizia a lavorare sui dettagli dato che ...

MotoGp - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

