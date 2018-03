MotoGP | Andrea Dovizioso | “Qualifica non perfetta Per la gara siamo messi molto bene ma…”

Diretta MotoGP Qatar 2018/ Qualifiche live : Vinales entra in Q2 - uno sfidante in più per Andrea Dovizioso! : Diretta MotoGp prove libere live GP Qatar 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi delle due sessioni. Le Ducati di Dovizioso e Petrucci favorite per la pole?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:32:00 GMT)

MotoGP - Iannone - grip... che grattacapo! Andrea valuta le differenze coi test : 'siamo più veloci' : Andrea Iannone dopo le Fp1 e le Fp2 del venerdì in Qatar commenta la sua prestazione sul circuito di Losail: ecco le parole del pilota della Suzuki Andrea Iannone in vista del primo Gran Premio della ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Soddisfatto della moto - ci manca ancora qualcosa in ottica gara” : Due sessioni di prove libere ed altrettanti migliori tempi per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può che essere soddisfatto di questo suo venerdì del Gran Premio del Qatar della motoGP, e lo conferma anche nelle interviste di rito al termine della giornata. “Sono andato molto bene, ci siamo, ma su questo non avevo dubbi – spiega ai microfoni di Sky Sport – Adesso però si inizia a lavorare sui dettagli dato che ...

MotoGP - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Andrea Dovizioso subito al comando. Valentino Rossi è in scia - Marc Marquez terzo : Andrea Dovizioso si trova a suo agio a Losail. Un feeling confermato dal risultato delle FP1 del GP del Qatar, in cui Dovi ha piazzato la sua Ducati davanti a tutti, con il tempo di 1’55″366. Un tempo lontano oltre un secondo dal miglior crono fatto segnare da Zarco negli ultimi test della scorsa settimana, dal momento che le prove libere 1 si sono svolte in condizioni differenti (anche rispetto alla gara, che sarà alle 17 italiane), ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : prove libere - venerdì 16 marzo - . La parola alla pista! Valentino Rossi e Andrea Dovizioso all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di questo 1° turno di prove: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti . Si comincia alle ore 10.50 italiane. Buon divertimento! CLICCA QUI PER LEGGERE IL ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : prove libere (venerdì 16 marzo). La parola alla pista! Valentino Rossi e Andrea Dovizioso all’attacco! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere (venerdì 16 marzo) del GP di Qatar 2018. Sul tracciato di Losail i centauri del Motomondiale tornano ad esibirsi e sarà grande spettacolo. Nella MotoGP la sfida di tra Andrea Dovizioso, sulla Ducati, e Marc Marquez, sulla Honda, andrà nuovamente in scena, reduci entrambi da tornate di test piuttosto convincenti. Saranno ancora a loro a caratterizzare ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Lotteremo per il Mondiale. Il rinnovo di Rossi? Non sono sorpreso” : Nella prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), Andrea Dovizioso è sicuro del fatto suo, conscio di quanto accaduto la stagione passata e della forza della nuova Ducati: “L’inverno è stato molto positivo e mi aspetto di essere più veloce del 2017 – ha sottolineato il forlivese. Abbiamo parecchio materiale da testare e solo le gare potranno dirci a che punto siamo. Credo comunque che possiamo lottare per il ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Ho grande fiducia - siamo più vicini rispetto all’anno scorso” : Tra i piloti che si avvicinano a questo Mondiale 2018 con la maggior voglia di riscatto c’è, senza dubbio, Andrea Iannone. Il portacolori della Suzuki, infatti, è reduce da un 2017 con pochi sorrisi, ma le aspettative nel nuovo campionato sono decisamente diverse, come ha confermato nella conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio del Qatar. “Sicuramente ho vissuto una prima parte del 2017 molto difficile, ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : sarà subito Marc Marquez contro Andrea Dovizioso? Rossi e Vinales ci provano : Saranno i 5380 metri del tracciato di Losail a dare il via, come è ormai consuetudine, al Mondiale MotoGP. Il Gran Premio del Qatar 2018 (clicca qui per programma e tv) da il via ad una stagione che si annuncia quanto mai affascinante e combattuta. Honda, Ducati e Yamaha daranno vita ad un avvincente duello a sei con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che, al momento, hanno i favori del pronostico, sia per quanto fatto vedere nello scorso ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la stagione del riscatto per Andrea Iannone con la Suzuki. : Ci sono occasioni nelle quali, letteralmente, non vedi l’ora di rimetterti in moto. Quei momenti nei quali vuoi salire sul tuo mezzo per metterti alle spalle la stagione più brutta della tua carriera, per dimostrare in primo luogo a te stesso, che tutto quello che hanno detto di te, tutte le critiche, tutte le illazioni, erano solamente tali. Vuoi dimostrare che sai ancora guidare, e bene, e che con una moto nuovamente competitiva potrai ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Contento del lavoro fatto nei test” : “Sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti in ottica gara e molto dipenderà dalle condizioni che troveremo durante il weekend, perché in Qatar le cose possono cambiare in fretta, ma credo di avere l’esperienza necessaria per gestire ogni situazione“. Queste le parole di Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, che appare piuttosto carico in vista dell’esordio iridato di ...

MotoGP 2018 : Dovi Vai - lo speciale Sky Sport su Andrea Dovizioso : Questa sera alle ore 20 su Sky Sport MotoGP, Andrea Dovizioso sarà protagonista dello speciale “Dovi Vai” (disponibile anche su Sky On Demand nella sezione “Scelti Per Te”). Intervistato in esclusiva da Sandro Donato Grosso, il pilota forlivese ha ripercorso il suo 2017 e raccontato le sue sensazioni all’inizio della nuova stagione (di seguito alcuni estratti). A poche ore dall’inizio del Mondiale ...