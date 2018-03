Motocross | Qualifying Race MX2 GP Europa 2018 | Jorge Prado rovina tutto nell’ultimo giro

oasport

(Di sabato 17 marzo 2018) È stato Thomas Covington ad aggiudicarsi ladel GP d’della MX2. Il pilota americano della Husqvarna è stato il più lesto ad approfittare della caduta dello spagnolo, che in sella alla sua KTM aveva comandato sin dal primosalvo poi sciupareproprio nell’ultima tornata. Covington ha dunque tagliato per primo il traguardo, precedendo colui che alla vigilia pareva imbattibile, ovvero il campione del mondo in carica Pauls Jonass. Il lettone della KTM ha però sofferto in particolar modo le rigide condizioni ambientali a Valkenswaard, con temperature vicine allo zero e un vento gelido. Jonass ha chiuso comunque a 4″ da Covington, precedendo, che è comunque riuscito a chiudere al terzo poso, a 7″. Più staccati gli altri. In quarta e quinta posizione due Husqvarna, del danese Thomas Olsen (+21″) e del belga Brent ...