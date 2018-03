Moto3 | GP Qatar 2018 | risultato e classifica qualifiche Niccolò Antonelli in pole!

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : qualifiche - sabato 17 marzo - . In pista le Moto3! Tantissimo vento e sabbia sul tracciato : Tanti spunti interessanti da vivere in nostra compagnia grazie alla DIRETTA LIVE di OASport delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Aron Canet il più veloce - Niccolò Antonelli in terza piazza : prove libere 3 del primo round in Qatar del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Losail, decisamente interlocutorie. Temperature molto alte ed un forte vento hanno condizionato il lavoro dei team che oggi si sfideranno per la conquista della pole position con 10°C in meno. Il migliore è stato lo spagnolo Aron Canet (Honda) che in 2’07″864 è stato l’unico ad infrangere la barriera del 2’08” mettendo in evidenza ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : Jorge Martin da record! Tantissima Italia nella top-10 : Seconda sessione di prove libere per la Moto3 sul circuito di Losail, per il GP del Qatar, prima competizione del Motomondiale 2018. Un assolo spagnolo con i riflettori accesi: si è preso la scena Jorge Martin con una prestazione che gli è valsa il nuovo record della pista. Una sessione dominata in lungo e in largo per l’iberico che non ha lasciato spazio a nessuno degli avversari. Da sottolineare però una super Italia: tantissimi azzurri ...

Qatar - Moto3 : Bastianini leader delle prime libere : Più indietro il debuttante Dennis Foggia: il campione del mondo junior in carica si è piazzato al ventiseiesimo posto, girando a 2'3 da Bastianini, e precedendo di pochi millesimi Tony Arbolino. Qu i ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 1 : Enea Bastianini parte con il piede giusto - ma Martin e Canet sono a pochi millesimi : Dopo una lunga attesa è ufficialmente partito il Motomondiale 2018, e lo ha fatto con le prime prove libere della Moto3. Sul tracciato di Losail, dunque, è scattato il fine settimana del Gran Premio del Qatar che, come tradizione, segna l’esordio della stagione. Cosa ci hanno detto questi primi 40 minuti di prove? Intanto che il nostro Enea Bastianini (Honda Leopard) ha dato il via al suo campionato nel migliore dei modi, facendo segnare ...

Moto3 - Qatar : la preview del GP : Nove La Moto3 si conferma terra di conquista per gli italiani, almeno sulla carta. Già, perché anche in questa stagione sono ben nove i nostri piloti pronti a dare battaglia nella classe minore. Dove, ...