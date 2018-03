Moto3 | GP Qatar 2018 | risultato e classifica prove libere 3 Aron Canet il più veloce

oasport

(Di sabato 17 marzo 2018)3 del primo round indel Mondialedi, sul tracciato di Losail, decisamente interlocutorie. Temperature molto alte ed un forte vento hanno condizionato il lavoro dei team che oggi si sfideranno per la conquista della pole position con 10°C in meno. Il migliore è stato lo spagnolo(Honda) che in 2’07″864 è stato l’unico ad infrangere la barriera del 2’08” mettendo in evidenza un gran feeling con la propria moto. A seguire un altro spagnolo, ovvero Jorge Martin (Honda – Team Gresini), grande specialista del giro secco, distanziato di appena 94 millesimi dalla vetta. In terza posizione un ottimo Niccolò Antonelli che chiude il panino di Honda davanti a tutti con il tempo di 2’08″013, anch’egli decisamente in palla. Molto bene, in casa Italia, anche Marco Bezzecchi, in sella alla KTM (Sudmetal ...