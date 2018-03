Moto2 | GP Qatar 2018 | risultato e classifica qualifiche Alex Marquez in pole

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo Baldasarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2 . Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez , Baldassarri, per l’appunto, ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Lorenzo Baldassarri davanti a tutti! Alle sue spalle Miguel Oliveira e un ottimo Romano Fenati : C’è Lorenzo Baldassarri davanti a tutti nella FP1 del GP del Qatar di Moto2. Il pilota del team Pons ha stampato il miglior tempo proprio sul finale, nell’ultimo giro utile dopo la bandiera a scacchi, in 2’01″601. Un crono buono ma da prendere con le molle, perché la sessione non è molto indicativa dei valori in pista, svolgendosi in condizioni e in orario differenti da quello della gara. Ma è certamente positivo iniziare ...