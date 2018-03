Moto2 | A Marquez domina libere Moto2

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo Baldasarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Alex Marquez il più veloce - Sam Lowes precede Francesco Bagnaia : Alex Marquez ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 2 del GP del Qatar di Moto2. Il pilota spagnolo ha dettato legge nella seconda sessione, svoltasi sotto la luce dei riflettori e più attendibile circa i rapporti di forza in vista della gara. Il fratellino di Marc (EG 0,0 Marc VDS) ha chiuso con il tempo di 2’00″932, migliorando di oltre un secondo rispetto alla mattina ma soprattutto tenendo un buon ritmo, con i migliori ...

Moto2 - Mondiale 2018 : i favoriti. Duello Alex Marquez-Francesco Bagnaia? Oliveira fa paura con la Ktm : Prenderà il via in questo weekend un’altra entusiasmante stagione del MotoMondiale. Sarà un altro anno da non perdere, soprattutto in Moto2, che come di consueto offrirà divertimento e incertezza dall’inizio alla fine del campionato. La chance di mettersi in luce per ambire ad un posto nella classe regina è notevole e in tanti vorranno dire la loro. Mancherà il campione in carica, Franco Morbidelli, così come il suo rivale Tom Luthi, ...

Test Jerez 2018 : Tony Arbolino ed Alex Marquez a tempo di record in Moto3 e Moto2 nell’ultima giornata : Terza ed ultima giornata di Test combinati tra Moto2 e Moto3 sul circuito di Jerez. Oggi tutti i team si sono alternati in pista con tre sessioni per classe, ponendo fine ad una settimana di lavoro intensa cominciata sette giorni fa a Valencia. MOTO 3 – Parla decisamente italiano la minima cilindrata: ben 7 i centauri del Bel Paese nelle prime 10 posizioni della classifica combinata dei tempi di questo day-3. Davanti a tutti Tony Arbolino, ...