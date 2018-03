Moto | 3 e libere Qatar | Dovizioso avanti

MotoGP Libere3 Pista sporca - Zarco primo; Rossi cade - ma è ok : ... intanto, ufficializza con un tweet , sopra, la sua collaborazione con l'Aprlia, squadra con cui ha vinto tre mondiali in 250, e di cui sarà adesso ambasciatore nel mondo. Gasport

Moto2 - A. Marquez domina libere Moto2 : Il fratello minore del campione del mondo di MotoGP Marc, ha segnato il tempo di 2:01.928, anticipando l'italiano Lorenzo Baldassarri, anch'egli su Kalex, di pochissimo , +0.131, . Terzo tempo per il ...

Moto3 - Qatar - Canet domina terze libere : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Il pilota spagnolo Aron Canet è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Moto3 in corso sul circuito in Losail, dove domani è in programma il gp del Qatar. ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo Baldasarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, ...

Motogp Qatar 2018 live - libere 3 in diretta : Dovizioso leader nelle prime due sessioni. Nel pomeriggio le qualifiche Motogp Qatar 2018, le prove libere 1. Risultati e tempi

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Aron Canet il più veloce - Niccolò Antonelli in terza piazza : prove libere 3 del primo round in Qatar del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Losail, decisamente interlocutorie. Temperature molto alte ed un forte vento hanno condizionato il lavoro dei team che oggi si sfideranno per la conquista della pole position con 10°C in meno. Il migliore è stato lo spagnolo Aron Canet (Honda) che in 2’07″864 è stato l’unico ad infrangere la barriera del 2’08” mettendo in evidenza ...

MotoGP Qatar : prove libere e la pole LIVE : Il campione del mondo , che ha azzardato anche un pneumatico hard all'anteriore, ha portato la sua Honda non oltre il sesto posto, restando a +0.489 lontano dal migliore. Alle sue spalle il compagno ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

MotoGP - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

