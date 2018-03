Moro | parla l' avvocato Li Gotti | Non si fece mai vincere e non è mai stato

Quando l’altoparlante della MM ci informò dell’agguato a Moro : La mattina del 16 marzo mi alzai presto nonostante la sera precedente avessi fatto tardi alla piccola festa per il mio compleanno. Di buon'ora arrivai a Milano e raggiunsi Carlo Fusaroli, uno dei fondatori dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo, che voleva parlarmi di un'opportunità di stage estivo al Mattino di Padova, che avrebbe esordito in edicola un paio di settimane dopo. Poi, prima delle 11, raggiunsi a piedi la stazione ...

Caso Moro - nel dossier parlamentare il ruolo segreto di Lello Liguori : Per una ragione politica: riconquistare spazio per il Psi che in quel momento era stato messo all'angolo dall'intesa proprio tra Moro e Berlinguer. E una etica: la tutela del singolo individuo anche ...

Il successo claMoroso de La casa di carta su Netflix - parla Esther Acebo : 'Sorprendente - è un sogno' : Interprete di Monica Gaztambide ne La casa di carta su Netflix , Esther Acebo è diventata un volto noto in tutto il mondo grazie al successo internazionale de La casa de papel , definita la 'migliore serie spagnola' di tutti i tempi dal prestigioso portale IMDB. Rapidamente diventata un cult, la serie sulla rapina ...

Elezioni - claMoroso : la Lega ha più seggi del Pd Dem solo terzo gruppo in Parlamento davanti a FI 5 Stelle oltre il 30% - flop di Liberi e Uguali - delude la Meloni : SPECIALE Elezioni POLITICHE - La diretta di Affaritaliani.it con tutti i risultati del voto aggiornati minuti per minuti fino al termine dello scrutinio. Tracollo del Partito Democratico, trionfo del M5S e della Lega Segui su affaritaliani.it

Morosi e bollette della luce - l'aumento sarà di 2 euro. Arera rivela : "Parlamento e Governo sapevano da tempo" : Gli oneri di sistema della bolletta elettrica non pagati dai clienti Morosi ci costeranno, in media, 2 euro all'anno. Una cifra molto lontana dai 35 euro paventati da una bufala circolata via Whatsapp ...

Raiola svela una claMorosa trattativa di mercato : 'Ho parlato con l'Inter' : Uno dei procuratori più potenti in circolazione è sicuramente Mino Raiola, che annovera tra i suoi assistiti grandi giocatori, appetibili da tutti i grandi club europei. Tra questi c'è il centrocampista francese Paul Pogba, trasferitosi dalla Juventus al Manchester United nell'estate del 2016 per una cifra superiore ai cento milioni di euro. Ma Pogba è solo uno dei tanti visto che dall'estate scorsa tra i giocatori assistiti da Raiola c'è anche ...

Le Iene : 'I parlamentari M5s Morosi sono 14' : Roma, 15 feb. , askanews, 'Sarebbero 14 i parlamentari Cinque stelle che hanno pubblicato dei bonifici che non sono mai arrivati a destinazione nel fondo per il microcredito. Questo il numero che ...

Di Maio : otto i parlamentari Morosi : 21.38 Ammontano a 795mila euro gli "ammanchi" contabilizzati finora dal M5S sulle "restituzioni" al Fondo per il microcredito e quello per l'ammortamento del debito. Dalle verifiche fatte col Mef, sono otto i parlamentari morosi. Il dato risulta dalla somma delle cifre riferite dal leader del Movimento Luigi Di Maio che ha annunciato i nomi dei morosi e precisato: "Chi non ha mantenuto le promesse si autoesclude dal M5S". E invita i ...

Di Maio presenta la lista dei parlamentari M5S Morosi : "In 8 non hanno versato" : Snocciola i nomi Luigi Di Maio . Sono quelli dei parlamentari del Movimento 5 Stelle considerati traditori, perché hanno disatteso l'impegno a restituire i rimborsi ricevuti. Finiti nell'occhio del ...

Rimborsi M5s - Di Maio : 'Concluse le verifiche - sono 8 i parlamentari Morosi' : Dimostreremo che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi dei parlamentari".