Moro - l'ex brigatista Balzerani : "Ormai fare la vittima è un mestiere". E' polemica : «C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la...

Sequestro Moro : tutte le fake news del “Memoriale” di Morucci - il brigatista elegante poi al soldo dei servizi : Valerio Morucci si presentò al suo primo incontro con i capi brigatisti, in viale Zara a Milano, a bordo di una Mini Cooper gialla con tetto nero e una ragazza bionda. Era molto elegante: giacca blu con bottoni d’oro, camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-Ban. Chiese di entrare nelle Br, ma l’incontro non andò bene perché “sembrava un fascistello sanbabilino”, ha poi scritto Alberto Franceschini che, insieme a Mario Moretti, ...

L'ex brigatista infastidito dall'anniversario di Moro : Roma - Non bastavano gli hater, e nemmeno i webeti sic et simpliciter, quelli che sui social non perdono occasione per commentare a sproposito e seminare rancore nascosti dietro una tastiera. Adesso a litigare sul web ci si mettono pure gli ex terroristi. E, come per tutte le derive social, lo fanno a cascata.L'inizio è noto, e a innescarlo è un post dell'ex brigatista rossa Barbara Balzerani, una che non s'è mai pentita né mai ...

Caso Moro - post choc dell'ex brigatista : Di sicuro una frase infelice. Perché scrivere su Facebook, riferendosi alla pagina più buia della Repubblica , quella dei 55 giorni che vanno dalla strage di via Fani all'omicidio Moro, "chi mi ospita ...

Ex terrorista Balzerani ironizza su Moro - l’ex brigatista Etro : “Non sa cosa dice” : Ex terrorista Balzerani ironizza su Moro, l’ex brigatista Etro: “Non sa cosa dice” “Chi mi ospita per i fasti?” Raimondo Etro risponde al post della vecchia compagna delle Br: “Il silenzio sarebbe preferibile all’ostentazione per l’applauso di una minoranza di idioti. Ci rivedremo all’Inferno” Continua a leggere L'articolo Ex terrorista Balzerani ironizza su Moro, l’ex brigatista ...

Caso Moro - il post choc dell'ex brigatista sulla strage di via Fani : "Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?". A due mesi dall'anniversario di via Fani, il 16 marzo 1978, spunta questo post su Facebook. La pubblicazione, che dal tono sembrerebbe ironica, fa tutt'altro che ridere se a scriverla è proprio l'ex terrorista delle Brigate Rosse Barbara Balzerani: l'unica donna a partecipare alla strage di via Fani, quando Aldo Moro venne rapito e cinque uomini della ...