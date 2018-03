Moro 40 anni dopo : Rai soddisfatta per Il Condannato - ma il vero 'omaggio' è su RaiPlay : Dg Rai soddisfatto per gli ascolti del doc realizzato da Ezio Mauro e diretto da Simona Ercolani. Da non trascurare, però, la sezione di RaiPlay dedicata a Moro: tra Tg d'epoca e interviste a caldo c'è tutto il racconto di un'epoca.Gli ascolti de Il Condannato - Cronaca di un sequestro hanno fatto registrare 1.700.000 telespettatori e uno share del 6,9% nella prima serata di Rai 3 proprio nel giorno del 40° anniversario della strage di Via Fani ...

Quarant’anni dal rapimento : Aldo Moro - un uomo solo - abbandonato al suo destino : La vicenda umana e istituzionale di Aldo Moro si sviluppò in un contesto politico non meno corrotto di quello dei nostri giorni. Trascorsi Quarant’anni dal suo rapimento (16 marzo 1978), parte della verità nascosta dietro ai fatti è ancora avvolta dal mistero. Ma, per avere una più corretta visione d’insieme, a proposito di un […]

16 marzo 1978 - 40 anni fa l'attacco allo Stato - le Br rapirono Aldo Moro : Roma - Roma, giovedì 16 marzo 1978, ore 9.00. Quarant'anni fa l'attacco al cuore dello Stato da parte delle Brigate Rosse, con il rapimento del presidente della Dc Aldo Moro in via Fani. Cinque gli uomini della scorta trucidati per rapire lo statista, poi 'processato' nel carcere del popolo e infine ucciso il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia. Nato a Maglie, nella provincia leccese, il 23 settembre del 1916, Aldo ...

Aldo Moro e le Brigate Rosse - la verità 40 anni dopo. Cosa diceva Cossiga : 'La colpa di tutto fu di Berlinguer e Pci' : Quaranta anni fa, come oggi, veniva sequestrato Aldo Moro e sterminata la sua scorta in via Mario Fani a Roma. Da quel giorno del 1978, quando si evocano questi fatti, inevitabile ecco sentir ...

Reggio a quarant'anni dal sequestro : quando in classe entrò la tragedia di Moro : A scuola l'annuncio della strage commessa dalle Brigate Rosse. La ricerca di un'impossibile normalità e l'epilogo nella tensione della piazza

Aldo Moro - il 40° anniversario del sequestro : In via Fani a Roma oggi si è celebrato il 40° anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta. Proprio agli uomini della scorta è stato dedicato un monumento inaugurato oggi, sul quale sono scritti i nomi di coloro che persero la vita quel 16 marzo di 40 anni fa: l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, che guidava l'auto di Moro, una Fiat 130, il maresciallo Oreste Leonardi che era il capo scorta, gli agenti ...

Rampelli : a 40 anni di distanza proseguono menzogne e omissioni su Moro : Roma – Rampelli: verità su rapimento Moro resta ancora lontana Roma – Di seguito le dichiarazioni di Fabio Rampelli, capogruppo di FI alla Camera dei... L'articolo Rampelli: a 40 anni di distanza proseguono menzogne e omissioni su Moro proviene da Roma Daily News.

“I Martiri di via Fani” : 40 anni fa il rapimento di Aldo Moro e la morte degli uomini della scorta - ecco chi erano : Giusitificare le Brigate Rosse, o comunque provare anche solo a spiegare lo loro ragioni come se fossero comprensibili, dovrebbe essere equiparato, per legge, all’apologia del fascismo. Reato uno, reato anche l’altro. Da criminali gli uni, da criminali anche gli altri. Ma, ahinoi, questa idea sembra non voler attecchire nella nostra Italia moderna così intrisa di vittimismo e di poco senso del dovere. Oggi, in occasione del triste anniversario ...

Quaranta anni fa il rapimento Moro e la strage dei 5 uomini della scorta. Chi erano gli agenti uccisi /Foto : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...

Quarant'anni fa il rapimento di Aldo Moro - Mattarella inaugura monumento a via Fani : Nel 40esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato un monumento commemorativo in via Mario Fani, dove le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana uccidendo i...

40 anni dal delitto Moro : la programmazione tv ne ripercorre il ricordo : Quarant’anni fa, poco dopo le 9 del mattino del 16 marzo 1978, in via Mario Fani, nel cuore di Roma, viene rapito il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Nell’agguato, rivendicato dalle Brigate Rosse, perdono la vita le cinque guardie del corpo: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Nei palazzi del potere, ma anche nelle strade di tutta Italia, profonda l’angoscia e altissima la tensione. ...