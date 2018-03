Monica Gasparini è la moglie di Ivan Zazzaroni | età e biografia

gossippiu

(Di sabato 17 marzo 2018)è ladi, anzi per meglio dire la sua compagna, perché che si sappia non sono sposati. O non lo sono ancora. Età edinon sono affatto un mistero, perché non è sconosciuta e anche lei appartiene al mondo della televisione: è una giornalista, oltre che una bellissima donna, e non è la primadi. Il giudice di Ballando con le stelle ha un altro matrimonio alle spalle, così come anche la sua attuale compagna, ma vi parleremo di tutto in questo speciale sulla vita privata di. È stato sposato con Cristina Canali, ma la sua primanon accettava la partecipazione del giornalista sportivo a Ballando con le stelle nel ruolo di giudice, anche se non è stato esattamente questo a separarli, perché hanno vissuto un momento molto delicato prima di decidere di lasciarsi. Dalla primaha ...